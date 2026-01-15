САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“ до 28 февруари

През октомври 2025 г. Министерството на финансите на САЩ включи „Лукойл“, „Роснефт“ и 34 техни дъщерни дружества в нов пакет санкции

Вашингтон удължи лиценза за сделки с чуждестранни активи на руската петролна компания „Лукойл“ до 28 февруари. Това се посочва в официален документ на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, цитира БТА.

Снимка: БГНЕС

Лицензът позволява операции, свързани с преговори за продажба, разпореждане или прехвърляне на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH – австрийската дъщерна компания на „Лукойл“, която управлява чуждестранните активи на групата, включително тези в България) и нейните активи. Първоначално лицензираните действия трябваше да приключат на 17 януари.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите на САЩ включи „Лукойл“, „Роснефт“ и 34 техни дъщерни дружества в нов пакет санкции. На 4 декември финансовото министерство разреши закупуването на стоки и услуги от съоръжения на „Лукойл“ извън Русия до 29 април 2026 г., като преди това срокът на лицензията бе удължен до 13 декември.

OFAC уточнява, че новото удължаване на лиценза не позволява прехвърляне на средства към лица или сметки, намиращи се на територията на Русия, като целта е да се поддържа строг контрол върху финансовите потоци на компанията в рамките на санкциите. Решението идва на фона на засилено внимание от страна на САЩ към действията на руски енергийни компании и тяхното международно присъствие, включително активите им в Европа, като България.

