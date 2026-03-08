Букет с надценка: Защо цветята за 8 март у нас са по-скъпи от тези в Дубай?

Една роза в центъра на София се продава за около 5 евро

8 март е денят, в който цветята се превръщат в един от най-търсените подаръци. Празникът, който в България се е утвърдил предимно като ден на майките и любимите жени, носи със себе си не само символичен жест, но и осезаем икономически ефект. В дните около празника търсенето на цветя рязко се увеличава, а цените често се покачват заради концентрираното търсене. Сравнение между няколко държави обаче показва любопитен парадокс – в някои случаи букетите в България се оказват по-скъпи от тези в Дубай, един от най-богатите градове в света.

В центъра на София цените на единичните цветя са сравнително високи. Една роза се продава за около 5 евро, лалето струва приблизително 2 евро, а зюмбюлът в саксия достига около 6 евро. Разликите в рамките на града обаче са значителни. На Женския пазар например лалето може да се намери за около 1 евро, което означава, че цената там е наполовина по-ниска от тази в централните цветарски магазини. В големите търговски вериги, които всяка година пускат промоции в седмицата на 8 март, също се наблюдават по-достъпни предложения - пакет лалета може да се купи за около 2.29 евро.

Парадоксът на букетите

По-интересна картина се появява, когато българските цени се сравнят с чуждестранни онлайн платформи за доставка на цветя. В Дубай букет от 21 червени рози се предлага за около 250 дирхама, което е приблизително 59 евро. В български онлайн магазин подобен букет достига около 110 евро. Това означава, че в България той излиза приблизително с двойна цена. Сходна е ситуацията и при лалетата. В Дубай букет от 51 лалета струва около 225 дирхама, или около 53 евро. В български онлайн магазин подобен букет се предлага за между 90 и 99 евро.

Сравнението със съседните пазари показва по-скоро сходни ценови равнища. В Турция букет от 25 рози достига около 125 евро, а 25 лалета се продават за приблизително 135 долара. В Северна Македония цената на букет от 25 рози е около 120 евро.

Защо има разлика в цените?

Разликите в цените на цветята между отделните пазари се обясняват до голяма степен със структурата на търговията и мащаба на пазара. В България секторът е силно зависим от внос, а местното производство покрива сравнително малка част от търсенето. „В рамките на 4–5 месеца можем да говорим за около 20% пазарен дял на българските цветя, но през останалото време те трудно се намират. Причината не е в липса на капацитет или качество, а по-скоро в липсата на адекватна подкрепа от страна на държавата“, обяснява Ани Панайотова, експерт и производител, пред Stroitel.bg.

В същото време и пазарът в Дубай разчита основно на вносни цветя заради сухия климат. Разликата е, че градът е важен логистичен център за търговия с цветя в Близкия изток. Стратегическото му местоположение позволява доставки от големи производители като Нидерландия, Кения, Еквадор и Колумбия да пристигат директно и в големи количества, показва анализ на Worldwide Formations.

Ключова роля играе и специализираният Dubai Flower Centre на международното летище, който разполага с модерни хладилни складове и ускорени митнически процедури за обработка на големи количества цветя. Благодарение на тази инфраструктура цветята могат бързо да се разпределят към търговци в региона. Само в дните около Свети Валентин през центъра преминават стотици тонове цветя - например през 2026 г. за пет дни са обработени над 227 тона цветя, съобщава Gulf News.

Големият обем на търговия също има значение. Пазарът на цветя в Дубай се поддържа не само от местните жители, но и от силния туристически сектор, луксозните хотели и многобройните събития в града. По-високото и по-постоянно търсене позволява по-големи обороти и по-ниски цени на единица продукт, което в някои случаи прави стандартните букети по-достъпни дори в един от най-богатите градове в света.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN