5 урока за успех от жените, които промениха бизнеса

Уроци по лидерство от жените, които не чакат бъдещето, а го създават тук и сега

Осми март отдавна не е просто ден за букет лалета и празнични картички. В модерния свят това е денят, в който признаваме силата на визионерите, които не чакат разрешение, за да строят империи. Днес бизнесът не е „мъжки свят“, а сцена за интелект, емпатия и непримиримост.

По случай празника, ето пет цитата от жени, които не просто стигнаха до върха, а построиха собствена планина. Тези думи не са просто мотивация – те са стратегия:

1. "Важно е да си готов да правиш грешки. Най-лошото нещо, което може да се случи, е да станеш запомнящ се." – Сара Блейкли, основател на Spanx и най-младата жена милиардер, сама натрупала състоянието си.

Блейкли често разказва как баща ѝ я е питал на вечеря: „В какво се провали днес?“. Тя ни учи, че провалът не е крайният резултат, а липсата на смелост да скочиш в непознатото.

2. „Ако ви предложат място на ракетен кораб, не питайте коя е седалката. Просто се качете.“ – Шерил Сандбърг, бивш оперативен директор на Meta и автор на „Lean In“.

Сандбърг напомня на жените, че най-голямата пречка пред успеха често е нашето собствено колебание дали сме „достатъчно подготвени“. Когато възможността чука на вратата, вземете я, а детайлите ще подредите в движение.

3. "Бъдете себе си, следвайте своите идеи, не се страхувайте да се борите за тях и да бъдете подготвени, когато имате възможност - или създайте възможности да ги представите." - Саша Безуханова, основател на гражданската платформа MOVE.BG и дългогодишен топ мениджър в HP.

Саша Безуханова е символ на модерното лидерство в България. В интервю през 2011 г., когато е попитана кой е любимият цитат, който я мотивира, тя отговаря, че това е нейната формула за успех.

4. „Успехът не е колко пари печелиш, а каква промяна правиш в живота на хората.“ – Мишел Обама, адвокат, писател и бизнес лидер.

В ерата на социално отговорния бизнес, този цитат тежи повече от всякога. Успехът, който оставя следа, винаги е обвързан с мисия, по-голяма от банковата сметка.

5. „Никога не съм мечтала за успех. Работих за него.“ – Есте Лаудер, жената, която превърна козметиката в глобална индустрия.

Кратко, ясно и без илюзии. Лаудер ни напомня, че визията е само 1%, останалото е дисциплина и безкомпромисно изпълнение.

Честит празник на всички дами, които превръщат идеите си в реалност!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN