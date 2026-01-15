BGN → EUR
БГ Бизнес Не правете тази грешка при попълване на данъчна декларация

Не правете тази грешка при попълване на данъчна декларация

БГ Бизнес

bTV Бизнес Новините

От НАП напомнят какво се промени след 1 януари

Данъчните декларации през тази година ще се попълват в левове, но дължимите суми ще се заплащат единствено в евро. Това напомниха от Националната агенция за приходите (НАП), цитирано от БНТ. До момента около 4000 души вече са подали своите декларации, като се очаква близо 85% от всички да бъдат подадени онлайн.

И през тази година физическите лица, които са получили доходи извън трудовите си правоотношения, трябва да подадат годишна данъчна декларация до 30 април.

Какво трябва да знаете при попълване?

От НАП уточняват, че при попълването на декларациите стойностите се изписват в левове за доходи, получени до 31 декември 2025 г. включително, но всички плащания към приходната агенция се извършват само в евро.

Декларации са длъжни да подадат всички граждани, които са получили облагаеми доходи извън заплатите си по трудов договор. От НАП предупреждават и за често допускана грешка – когато данъкоплатецът има допълнителни доходи, задължително трябва да попълни информация и за трудовия си договор, дори основният му доход да е от заплата.

Непроменени остават данъчните облекчения за родители. От приходната агенция обаче подчертават, че облекчението е за дете, а не за всеки родител поотделно – заблуда, която често води до неправилно попълване на декларациите.

Как ще се декралират доходи от Airbnb след еврото?

Какви са глобите?

Глобата за неподадена в срок данъчна декларация достига до 255,65 евро. Новост тази година е и включването на още една необлагаема дейност в приложение 13 – доходи от предаване на скрап, които могат ясно да бъдат описани в документа.

В началото на март се очаква в системата на НАП да бъдат активирани автоматично попълнените декларации. Те ще могат да бъдат само потвърдени или коригирани от гражданите. Хората, които подадат декларацията си онлайн и платят дължимия данък до 31 март, ще получат 5% отстъпка, но не повече от 500 лева.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

