×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1485 BGN
Петрол
79.18 $/барел
Bitcoin
$62,788.3
Последвайте ни
1 USD
1.1485 BGN
Петрол
79.18 $/барел
Bitcoin
$62,788.3
Технологии Alibaba представи нов модел изкуствен интелект

Alibaba представи нов модел изкуствен интелект

Технологии

bTV Бизнес екип

Моделът вече е достъпен за употреба

Китайският технологичен и електронен гигант „Алибаба“ (Alibaba) представи още един мощен модел изкуствен интелект на фона на все по-ожесточената борба за лидерство в този сегемент, предаде ДПА. Компанията обяви, че новият модел „Куен 3,8-Макс“( Qwen3.8-Max) се конкурира с водещите системи на американските конкуренти „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и „Антропик“ (Anthropic).

„Алибаба“ определи днес „Куен 3,8-Макс“ като най-големия и мощен модел изкуствен интелект, създаден до този момент. Компанията съобщи, че той се справя отлично с програмиране, провеждане на задълбочени проучвания и сложни задачи с висока степен на автономност.

Моделът има 2,4 трилиона параметъра, общоприет показател за размера и сложността на една система изкуствен интелект. По-големият брой параметри обаче не означава непременно по-добра производителност, отбелязва ДПА.

Най-дългият железопътен тунел в света достигна ключов етап - Австрия и Италия вече са свързани под Алпите

„Алибаба“ обяви, че „Куен 3,8-Макс“ превъзхожда пуснатия неотдавна „Кими Кей3“ (Kimi K3) на китайския разработчик „Мууншот ЕйАй“ (Moonshot AI) в няколко теста за измерване на производителността, въпреки че „Кими Кей3“ има 2,8 трилиона параметъра.

В Arena.AI, популярна платформа за бенчмаркинг на изкуствен интелект, „Куен 3,8-Макс“ е позициониран като най-добре представящия се китайски модел за текстови задачи, въпреки че изостава от модели на американската компания „Антропик“, пише БТА. Според „Алибаба“ моделът се представя особено добре в анализа на изображения. Моделът вече е достъпен за употреба.

OpenAI има над 1 млрд. активни потребители за по-малко от 4 години след старта на ChatGPT

Бързото пускане на нови модели подчертава ожесточената конкуренция в китайската индустрия за изкуствен интелект, като същевременно увеличава натиска върху водещите американски разработчици. Китайските системи изкуствен интелект все повече се доближават до най-добрите американски модели в някои задачи и много китайски компании публикуват теглата на моделите си - ключова информация за системата с изкуствен интелект - за да позволят на разработчиците сами да персонализират и настройват системите.

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата