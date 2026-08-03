Alibaba представи нов модел изкуствен интелект

Моделът вече е достъпен за употреба

Китайският технологичен и електронен гигант „Алибаба“ (Alibaba) представи още един мощен модел изкуствен интелект на фона на все по-ожесточената борба за лидерство в този сегемент, предаде ДПА. Компанията обяви, че новият модел „Куен 3,8-Макс“( Qwen3.8-Max) се конкурира с водещите системи на американските конкуренти „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и „Антропик“ (Anthropic).

„Алибаба“ определи днес „Куен 3,8-Макс“ като най-големия и мощен модел изкуствен интелект, създаден до този момент. Компанията съобщи, че той се справя отлично с програмиране, провеждане на задълбочени проучвания и сложни задачи с висока степен на автономност.

Моделът има 2,4 трилиона параметъра, общоприет показател за размера и сложността на една система изкуствен интелект. По-големият брой параметри обаче не означава непременно по-добра производителност, отбелязва ДПА.

„Алибаба“ обяви, че „Куен 3,8-Макс“ превъзхожда пуснатия неотдавна „Кими Кей3“ (Kimi K3) на китайския разработчик „Мууншот ЕйАй“ (Moonshot AI) в няколко теста за измерване на производителността, въпреки че „Кими Кей3“ има 2,8 трилиона параметъра.

В Arena.AI, популярна платформа за бенчмаркинг на изкуствен интелект, „Куен 3,8-Макс“ е позициониран като най-добре представящия се китайски модел за текстови задачи, въпреки че изостава от модели на американската компания „Антропик“, пише БТА. Според „Алибаба“ моделът се представя особено добре в анализа на изображения. Моделът вече е достъпен за употреба.

Бързото пускане на нови модели подчертава ожесточената конкуренция в китайската индустрия за изкуствен интелект, като същевременно увеличава натиска върху водещите американски разработчици. Китайските системи изкуствен интелект все повече се доближават до най-добрите американски модели в някои задачи и много китайски компании публикуват теглата на моделите си - ключова информация за системата с изкуствен интелект - за да позволят на разработчиците сами да персонализират и настройват системите.