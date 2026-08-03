Подновяването на войната в Иран може отново да влоши потреблението в еврозоната

Настроенията на потребителите в еврозоната се влошиха след избухването на войната в края на февруари

Потреблението на домакинствата в еврозоната спадна рязко през първите седмици на войната в Близкия изток поради срив в доверието, сочат заключенията от най-новия Икономически бюлетин на Европейската централната банка (ЕЦБ), предаде Ройтерс. Подновяването на конфликта може отново да влоши потребителските разходи, предупреждават от банката.

Настроенията на потребителите в еврозоната се влошиха след избухването на войната в края на февруари, но впоследствие отбелязаха леко подобрение, коментираха експертите на ЕЦБ. Въпреки това доверието остава под нивата отпреди войната, отслабвайки общия икономически растеж, който е скромен от години.

Спадът на потреблението през април е два пъти по-голям спрямо историческите тенденции и е сравним по мащаб с реакцията на домакинствата към инвазията на Русия в Украйна в началото на 2022 г., заявиха анализаторите, цитирани от БТА. „Това предполага, че „каналът на доверие“ (предаването на потребителските нагласи върху реалната икономическа дейност - бел. ред) е особено силен в случаи на големи шокове, които се възприемат като такива от потребителите“, според данните на ЕЦБ.

Номиналният растеж на потреблението в еврозоната намаля до около 2,5 на сто на годишна база през април, като забавянето се дължи на намаляването на дискреционните разходи от страна на домакинствата с по-високи доходи, според експертите. Показателят се колебаеше в диапазона от 3 до 4 процента от средата на 2024 г. насам.

„Това засилва мнението, че забавянето не е резултат от обвързващи ограничения на доходите, а се дължи на отложени покупки“, посочват от ЕЦБ.

Според анализа домакинствата са се опасявали от бързо нарастващата инфлация, причинена от конфликта, и възможната ерозия на реалните доходи. Почти всеки втори, 40 на сто от анкетираните, не очаква тази загуба на доходи да бъде възстановена.