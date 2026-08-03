×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1485 BGN
Петрол
79.18 $/барел
Bitcoin
$62,788.3
Последвайте ни
1 USD
1.1485 BGN
Петрол
79.18 $/барел
Bitcoin
$62,788.3
Свят Подновяването на войната в Иран може отново да влоши потреблението в еврозоната

Подновяването на войната в Иран може отново да влоши потреблението в еврозоната

Свят

bTV Бизнес екип

Настроенията на потребителите в еврозоната се влошиха след избухването на войната в края на февруари

Потреблението на домакинствата в еврозоната спадна рязко през първите седмици на войната в Близкия изток поради срив в доверието, сочат заключенията от най-новия Икономически бюлетин на Европейската централната банка (ЕЦБ), предаде Ройтерс. Подновяването на конфликта може отново да влоши потребителските разходи, предупреждават от банката.

Настроенията на потребителите в еврозоната се влошиха след избухването на войната в края на февруари, но впоследствие отбелязаха леко подобрение, коментираха експертите на ЕЦБ. Въпреки това доверието остава под нивата отпреди войната, отслабвайки общия икономически растеж, който е скромен от години.

Спадът на потреблението през април е два пъти по-голям спрямо историческите тенденции и е сравним по мащаб с реакцията на домакинствата към инвазията на Русия в Украйна в началото на 2022 г., заявиха анализаторите, цитирани от БТА. „Това предполага, че „каналът на доверие“ (предаването на потребителските нагласи върху реалната икономическа дейност - бел. ред) е особено силен в случаи на големи шокове, които се възприемат като такива от потребителите“, според данните на ЕЦБ. 

Най-дългият железопътен тунел в света достигна ключов етап - Австрия и Италия вече са свързани под Алпите

Номиналният растеж на потреблението в еврозоната намаля до около 2,5 на сто на годишна база през април, като забавянето се дължи на намаляването на дискреционните разходи от страна на домакинствата с по-високи доходи, според експертите. Показателят се колебаеше в диапазона от 3 до 4 процента от средата на 2024 г. насам. 

„Това засилва мнението, че забавянето не е резултат от обвързващи ограничения на доходите, а се дължи на отложени покупки“, посочват от ЕЦБ.

Пушачите вече плащат повече: Новите акцизи за цигарите влязоха в сила от 1-ви август

Според анализа домакинствата са се опасявали от бързо нарастващата инфлация, причинена от конфликта, и възможната ерозия на реалните доходи. Почти всеки втори, 40 на сто от анкетираните, не очаква тази загуба на доходи да бъде възстановена.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата