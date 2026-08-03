Австрия и Италия вече са свързани чрез най-дългия железопътен тунел в света

Проектът е на стойност от 10,5 милиарда евро

На 28 юли Австрия и Италия бяха свързани чрез двата основни участъка на тунела Бренер, построен под Алпите, за да се създаде нова високоскоростна железопътна връзка между двете страни, предаде Ziare.com.

Екипи, работещи от противоположни страни, пробиха последния слой скала под границата и откриха непрекъснат подземен коридор като част от европейски проект, чиято стойност се оценява на 10,5 милиарда евро. „Самият тунел ще бъде дълъг 55 километра и заедно с околовръстния път на подземната железница на Инсбрук ще образува 64-километров маршрут - най-дългата подземна железопътна връзка в света“, се казва в съобщението. Инфраструктурата, построена, за да прехвърли част от товарния и пътническия трафик от алпийските пътища към железопътния транспорт, е планирана да бъде отворена за движение през 2032 г. и да намали времето за преминаване между Инсбрук и Фортеца от 80 на 25 минути, прредаде БГНЕС.

„Последният слой скала между двете строителни площадки беше премахнат в рамките на един час. Багери, оборудвани с хидравлични чукове, започнаха да премахват последните слоеве скала от източния и западния тунел почти едновременно. Около час по-късно и двата прохода бяха завършени и работници и координатори на проекта от австрийска страна успяха да преминат границата през тунела и да се срещнат с италианските си колеги“, подчертава изданието.

„Със свързването на двата основни тунела, нашият проект достигна нов, важен етап. В бъдеще тук ще пътуват товарни и пътнически влакове, свързвайки Австрия и Италия. Този успех перфектно демонстрира какво може да се постигне, когато работим заедно, през границите, за постигане на обща цел. Проектът има много имена, но преди всичко носи отпечатъка на хората, които са го строили ден след ден“, заявиха Мартин Градницер и Умберто Лебруто, членове на борда на компанията, проектирала и изграждаща съоръжението.

След откриването на тунела, пътническите влакове ще могат да се движат със скорост до 250 километра в час, а товарните влакове - с до 160 км/ч. Времето, необходимо за преминаване на участъка Фортеца-Инсбрук, ще бъде намалено от приблизително 80 минути на 25 минути, а маршрутът на влака ще бъде съкратен с приблизително 20 километра.