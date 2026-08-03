На работа след работа: Какво е новото ежедневие за милиони европейци? `

59% от европейските работници винаги или почти винаги изпитват стрес на работното място

Служебните имейли и съобщения късно вечер вече са част от ежедневието на милиони европейци. Разпространението на дистанционната работа, съчетано с несигурността на пазара на труда и съкращенията, все повече заличава границата между професионалния и личния живот. Проучване на европейската фондация Eurofound, публикувано през юни, показва, че около всеки пети работещ в Европейския съюз многократно всеки месец е търсен по служебни въпроси извън работното време. Според изследването това води до значително по-високи нива на стрес и насърчава култура на постоянна достъпност.

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Данните сочат, че 59% от европейските работници винаги или почти винаги изпитват стрес на работното място. За сравнение, сред хората, които никога не получават служебни обаждания или съобщения след края на работния ден, този дял е едва 17%. Проблемът е особено изразен при дистанционно работещите и служителите с гъвкаво работно време. Сред тях близо две трети посочват, че поне понякога получават служебни съобщения или обаждания извън работно време, докато при работещите само от офиса този дял е под 50%, цитира БГНЕС.

Подобна тенденция се наблюдава и във Великобритания. Докладът Always-On Workforce Report 2026 показва, че повече от половината британски служители работят извън работното си време всеки ден, а 92% признават, че трудно успяват психически да се откъснат от работата по време на почивка. Освен това 88% споделят, че изпитват тревожност или чувство за вина, когато поискат отпуск.

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Според британския Конгрес на профсъюзите (TUC) около 3,5 милиона души, или един на всеки осем работещи, редовно полагат неплатен извънреден труд. През миналата година неговата стойност се е равнявала на около 28,5 милиарда британски лири (33,3 милиарда евро). Сред основните причини служителите да бъдат постоянно на разположение са голямото натоварване, очакванията на работодателите, служебните приложения на мобилните телефони и притесненията, че могат лесно да бъдат заменени.

В опит да защитят правото на почивка, Франция, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Ирландия, Гърция и Люксембург вече въведоха законови или регулаторни мерки, които ограничават контактите със служителите извън работното време. Въпреки това прилагането на тези правила остава предизвикателство, тъй като хибридната работа, международните екипи, различните национални режими и сътрудничеството между различни часови зони продължават да размиват границата между професионалния и личния живот. Великобритания все още няма законово гарантирано „право на откъсване“.