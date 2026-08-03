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Свят Тази държава е обявена за най-доброто място за преместване в света

Тази държава е обявена за най-доброто място за преместване в света

bTV Бизнес екип

При изготвянето на индекса са използвани данни от международни организации и експертни оценки

Естония оглави глобалния индекс за преместване Rumavi и беше определена за най-добрата дестинация в света за преселване през 2026 г. Класацията оценява общо 192 държави и територии по 24 показателя, разделени в четири основни категории - финанси и данъци, условия за живот и здраве, безопасност и стабилност, както и възможности за установяване. При изготвянето на индекса са използвани данни от международни организации и експертни оценки, като са отчетени фактори като достъпност, безопасност, качество на въздуха, климат и икономически условия.

Балтийската държава заема първото място благодарение на развитата си банкова инфраструктура, добрите бизнес възможности и благоприятните права на собственост за чужденци. По отделните показатели Естония получава 99 точки от 100 за валута и банково дело, 96 за бизнес възможности, 82 за достъпност на жилищата, 86 за зелени площи и 77 за безопасност на улиците. Най-слабата ѝ оценка е за климатичния комфорт - едва 20 точки, заради студените и тъмни зимни месеци, предава Еuronews. 

Снимка: iStock

Европа има силно присъствие в челната десетка на класацията, като пет държави от континента намират място сред първите десет. След Естония най-високо се нарежда Португалия, която заема четвъртата позиция. Страната получава високи оценки за банковите услуги, правата на собственост за чужденци и ниския риск от конфликти, но сравнително ниска оценка - 48 точки - за данъка върху доходите.

На шесто място се класира Литва, отличена със своите зелени площи и добре развита банкова инфраструктура. В топ 10 попадат още Чехия на девета позиция и Малта на десета. Пълната десетка включва още Сингапур, Малайзия, Тайван, Хонконг и Сейнт Китс и Невис.

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Освен общата класация, индексът предлага и отделни подреждания за пенсионери, дигитални номади, семейства и предприемачи. При дигиталните номади най-голяма тежест имат разходите за живот, дигиталната инфраструктура и данъчното облагане на чуждестранните доходи, докато възможността за постоянно пребиваване не е сред водещите критерии. При пенсионерите водещи са качеството на здравеопазването и данъчното облагане на доходите от чужбина, без да се отчита развитието на стартъп екосистемата или образованието.

При класацията за семейства най-голямо значение имат безопасността на улиците, качеството на образованието, разходите за живот и здравеопазването. По тези показатели Естония отново заема първото място, докато при предприемачите е на втора позиция след Сингапур. Португалия се нарежда на второ място в света за дигитални номади след Малайзия и заема третото място в класацията за пенсионери.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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