Офисите в София се пълнят: Ще поскъпнат ли наемите?

Има все по-малко свободни офиси в София

Качествените работни пространства стават все по-търсени. В същото време свободните площи постепенно намаляват, което може да окаже допълнителен натиск върху наемите на най-добрите проекти.

Според данните на Colliers към края на първото полугодие на 2026 г. общият обем на офис площите клас А и В в София достига 2,519 млн. кв. м. За първите шест месеца на годината са добавени 23 800 кв. м.

Брутно усвоените офис площи за периода са 87 700 кв. м, докато нетното усвояване е 26 100 кв. м.

Кои компании търсят най-много офиси?

Снимка: Аико

ИТ секторът продължава да бъде най-активният двигател на търсенето, но делът му вече е значително по-малък. Компаниите от сектора са отговорни за 24% от усвоените площи. След тях се нареждат фирмите, предлагащи професионални услуги, с 21%, а компаниите от търговския сектор заемат 15% от усвоените площи.

Интересна промяна се наблюдава и в причините за наемане на офис площи. Повече от половината от сделките – 53%, са свързани с подновяване на договори или предоговаряне на условията.

Около 30% от усвоените площи са резултат от преместване на компании, като основната тенденция е преходът от офиси клас В към по-качествени пространства клас А.

Разширенията представляват 15% от сделките, докато едва 3% са свързани с компании, които за първи път навлизат на пазара.

Колко струва офис в София?

Офертните наемни нива засега остават без промяна. Офертните наемни нива остават непроменени – между 14.0 и 17.0 евро/кв.м./месец за клас А и между 10.0 и 11.5 евро/кв.м./месец за клас В, без ДДС.

При най-качествените проекти обаче вече се наблюдават и по-високи наемни нива. Причината е комбинацията от ограничено предлагане и устойчиво търсене.

Това означава, че макар данните да не показват отчетен общ ръст на наемите през първата половина на годината, пазарът създава условия за по-високи цени при първокласните офис площи.

Все по-малко свободни офиси

Делът на незаетите площи също намалява. При клас А той достига 11,6%, а при клас В – 11,9%.

Тенденцията е важна за бъдещото движение на цените. При ограничено ново предлагане и устойчив интерес към качествени офиси възможностите на наемателите да избират между свободни площи постепенно се свиват.

В момента в активен строеж са 295 500 кв. м съвременни офис площи, основно клас А. Те обаче няма да променят моментално баланса между търсене и предлагане.

Компаниите се връщат в офисите

Хибридният модел продължава да бъде предпочитан от голяма част от наемателите, но присъствието на служителите в офисите постепенно се увеличава. Все повече компании насърчават по-честото или дори изцяло присъствено присъствие. Това променя и изискванията към самите работни пространства.

Вече не е достатъчно една компания просто да разполага с офис. Все по-голямо значение имат локацията, транспортната достъпност, удобствата, функционалността и качеството на сградата.

Именно затова клас А продължава да привлича основната част от търсенето, особено когато сградите разполагат с устойчиви технически характеристики и зелени сертификати.

Наемът не е единственият разход

Високите разходи за довършване и обзавеждане на офисите също влияят върху крайната цена за компаниите. Все повече наематели предпочитат тези инвестиции да бъдат поети от собственика на сградата и включени в условията по договора. Това дава допълнително предимство на новите и висококачествени офис проекти.

Очакванията на Colliers са, че в краткосрочен план ограниченото ново предлагане и устойчивото търсене на качествени площи ще продължат да оказват възходящ натиск върху наемите на първокласните проекти.

Така офисният пазар в София се оказва в интересна ситуация – цените на масовия пазар засега остават стабилни, но при най-търсените и качествени пространства натискът за ново поскъпване се увеличава.