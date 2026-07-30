Как това, с което сте облечени, може да ви помогне да си намерите работа?

Експерти посочват, че първото впечатление остава важен фактор при подбора на кадри

Начинът, по който кандидатите се обличат за интервю за работа, може да окаже по-голямо влияние, отколкото мнозина предполагат. Това показват както редица проучвания с млади хора, които са успели да си осигурят желаната позиция благодарение на добра подготовка и внимателно подбран външен вид.

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23-годишната Тая Рийд от Лондон кандидатства за работа в маркетинговия отдел на модна компания. Освен че подготвя презентация и рекламна кампания за интервютата, тя обръща специално внимание и на облеклото си. За срещата на живо избира изцяло бял тоалет с балетки, дълга пола и потник, тъй като иска да покаже, че се вписва в стила и културата на компанията. Подходът ѝ се оказва успешен и тя получава желаната работа.

Експерти посочват, че първото впечатление остава важен фактор при подбора на кадри. Британско проучване от 2020 г. показва, че 51% от работодателите са отказвали кандидат заради външния му вид, като сред най-често посочваните причини са неподдържено облекло и небрежен външен вид.

Според Мин-Хсуан Ту, професор по човешки ресурси в Университета в Бъфало, хората често свързват добрия външен вид с качества като интелигентност, надеждност и увереност. По думите ѝ физическата привлекателност не се свежда само до външните черти, а включва и начина на обличане, прическата и цялостната грижа за визията. Това може да повлияе на възприятието още в първите минути на интервюто.

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Подобен опит споделя и Мат Коен, който след близо година търсене на работа и изпращането на над 100 кандидатури започва работа в медийна компания в Лондон. За интервюто той избира риза, въпреки че в компанията обичайното облекло е по-неофициално. Освен това обръща внимание на поддържаната си визия, зрителния контакт и езика на тялото. По думите му една от техниките, които му помагат да овладее напрежението, е да си представя, че вече е получил работата и разговорът е просто формалност.

Кариерният консултант Каролайн Хики смята, че добре подбраният външен вид изпраща сигнал към работодателя, че кандидатът приема възможността сериозно. Същото мнение споделя и 21-годишната Маделин Дракър, която наскоро си осигурява два стажа след видео интервюта. Тя се подготвя по същия начин, както за среща на живо - избира подходящо облекло, оформя визията си и подрежда фона пред камерата. Според експертите именно комбинацията от професионална подготовка, увереност и подходящо представяне може да увеличи шансовете за успешно представяне на интервю за работа.