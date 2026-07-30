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БГ Бизнес С колко поскъпва купуването на стаж за пенсия?

С колко поскъпва купуването на стаж за пенсия?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

От август цената скача

Пенсионирането ще излезе по-скъпо за хората, на които не им достига осигурителен стаж. От 1 август цената за закупуване на един месец недостигащ стаж се увеличава с 13,77 евро и достига 122,80 евро.

Причината е промяната в минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, който се изравнява с минималната работна заплата от 620,20 евро. Именно върху този доход се изчислява и цената, която се плаща за закупуване на недостигащ стаж.

Така от август една година закупен стаж ще струва 1473,60 евро. Ако на човек му липсват максималните разрешени пет години осигурителен стаж, той ще трябва да плати общо 7368 евро.

Снимка: bTV

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За сравнение, в момента една година стаж струва 1308,36 евро, а пет години – 6541,80 евро. Това означава, че за една година цената се увеличава със 165,24 евро, а при пет години разликата достига 826,20 евро.

Закупуването на осигурителен стаж е възможност за хора, които не им достигат необходимите години, за да придобият право на пенсия. Тя обаче е ограничена – не може да се купува неограничено количество стаж, а законът поставя конкретни условия и максимален период.

Новото увеличение означава, че за хората, които планират да използват тази възможност, отлагането след 1 август ще има осезаема цена.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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