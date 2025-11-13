7 смразяващи риска от изкуствения интелект, които биха могли да променят света завинаги

Някои от тях са наистина плашещи

Технологичните експерти по целия свят го рекламират като „Бъдещето“ - но изкуственият интелект носи със себе си много рискове и опасности. Има някои потенциално положителни приложения на новата технология, може би най-очевидно в медицината, за да помогне на медиците при диагностицирането и лечението на пациенти. Възможно е изкуственият интелект да засече признаци и симптоми по-рано, което ще позволи на лекарите да открият неща като рак, преди да е станало твърде късно.

Освен това, изкуственият интелект може дори да бъде полезен при оценката на риска на даден пациент в бъдеще, например от рак или сърдечно заболяване - и да му помогне да предприеме стъпки за намаляване на риска.

За съжаление, макар че тези приложения биха могли да спасят животи, изглежда, че по-голямата част от разговорите около изкуствения интелект са фокусирани върху генеративния тип - онези програми, които бълват clickbait видеоклипове на мечки на батути или какво ще стане, ако Пикасо нарисува комикс за Спайдърмен.

Но с изкуствения интелект идват и рискове, както физически, така и социални, така че нека разгледаме седем от най-големите, пише Unilad.

Работни места



Може би най-често обсъжданото въздействие на изкуствения интелект е фактът, че той може да бъде използван за заместване на много работни места.

Абсолютно трябва да се проведе разговор за използването на технологии за минимизиране на човешката нужда от работа, освобождавайки ни от ненужен или безсмислен труд и позволявайки ни да водим по-пълноценен живот. За съжаление, живеем в общество, в което на по-голямата част от хората е даден избор между заетост или глад и бездомност, така че ако заместите работните места на хората, без да им осигурите друг начин за оцеляване, имаме проблем.

Околна среда



Вече се балансираме на ръба на климатична катастрофа, а добавянето на огромните нужди от енергия и вода на центровете за данни с изкуствен интелект само увеличава тежестта. Не само това, но е доказано, че самите центрове за данни замърсяват околната среда с токсични вещества.

Изкуственият интелект използва огромно количество електроенергия, което допълнително засилва необходимостта от генериране на повече, когато електрическите мрежи все още разчитат предимно на изкопаеми горива, въпреки напредъка във възобновяемите енергийни източници. Съществува аргумент, че изкуственият интелект може да се използва за справяне с климатичната криза, но проблемите със замърсяването и енергетиката, които създава, са налице вече и всяка полза е теоретична.

Дезинформация

Социалните медии вече създадоха нова ера на дезинформация, но генерираните от изкуствен интелект изображения направиха почти невъзможно да приемате всичко, което виждате онлайн, за чиста монета, освен ако не сте сигурни, че е надежден източник.

Това отива и по-далеч, като чатботовете халюцинират невярна информация и дори насочват потребителите към обезпокоителни и насилствени действия, както и подсилват крайни или откровени заблуди.

Кражба на интелектуална собственост

Изкуственият интелект може да ви позволи да генерирате видеоклип от типа „ами ако Джон Сноу срещне Дарт Вейдър“, но никога не създава това съдържание.

Това видео, картина или текст се генерират от програмата, която извлича база данни с реални изходни материали и ги използва като ръководство, без да се посочва авторството на художника, създал оригиналното произведение.

Една от най-големите критики, които творците имат към хората, използващи изкуствен интелект за генериране на изображения, е, че процесът на създаване на изкуство е най-важната част от него - часовете, прекарани в практикуване на вашите мащаби, или усъвършенстване на смесването на цветовете, или писане и пренаписване, СА изкуството, а не крайният резултат.

Изкуственият интелект не само краде съдържанието, но и ограбва хората от най-важната част от изкуството, която е процесът на реалното му създаване.

Наблюдение



Разбира се, наблюдението не е нищо ново в света на технологиите. Цялата технологична икономика, включително Google, Meta и Amazon, е подкрепена от събирането и продажбата на данни чрез масово наблюдение, като дори е въведен терминът „капитализъм на наблюдението“.

Въвеждането на изкуствен интелект в тази система има ужасяващи последици за детайлността и мащаба на информацията, която може да бъде събрана, от изливане на душата ви в ChatGPT до проследяване на движенията на очите на екрана, за да се уверите, че действително гледате реклама, преди да я пуснете.

Оръжейна индустрия

С всяка нова технология е само въпрос на време някой да измисли начин да я използва като оръжие - и изкуственият интелект не е по-различен. От дронове, управлявани от изкуствен интелект, до картечници и, разбира се, кибератаки, потенциалът е ужасяващ.

А с развитието на оръжията идва и друг риск.

Заплахата от това, че изкуственият интелект ще стане независим и враждебен, е възможна и се нуждае от предпазни мерки, за да ни защити всички.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN