Сам Алтман обяснява как AI ще замени 40% от работните места до 2030 г.

Главният изпълнителен директор на OpenAI -Сам Алтман, смята, че човешките качества, които изкуственият интелект не може да замени, са свързани с грижата за другите. Тези умения според него ще придобиват все по-голямо значение в епохата на изкуствения интелект, предава Мedium.

Той прогнозира, че суперинтелигентните системи са модели, способни да изпълняват задачи, които хората не могат да изпълнят сами и ще се появят най-късно до края на 2030 г. Алтман подчертава, че ИИ няма да измести изцяло работните места, а по-скоро ще трансформира начина, по който се извършват повечето от тях. Докато рутинните задачи ще се автоматизират, ще се появят и нови професии.

По отношение на бъдещите промени, той препоръчва на младите хора да развиват способността си да учат, да се адаптират към нови обстоятелства, да бъдат устойчиви и да разбират нуждите на другите. Тези качества ще бъдат ключови за успех в свят, в който ИИ играе централна роля.

Що се отнася до рисковете, Алтман вижда Общия изкуствен интелект като мощен инструмент и се надява, че той ще се отнася към човечеството като любящ родител. Той изразява гордост от усилията на OpenAI в областта на безопасността и ползите за хората и отбелязва, че законодателството за ИИ е въпрос за европейските политици. Особено подчертава ролята на Германия и впечатляващия темп на приемане на ИИ там.

В интервюто си Алтман пояснява, че ИИ вече може да превъзхожда човека в някои области, но същевременно не може да замести човешката креативност и проницателност. Той прогнозира, че до края на десетилетието ще се появят модели, способни на научни открития, недостъпни за сам човек, и подчертава, че съществуващите работни места ще се трансформират, а процентът на задачите, които ИИ поема, може да достигне значителни нива. Тогава изкуственият интелект ще замени 40% от работната ръка.

Алтман също коментира предстоящото OpenAI устройство, което ще е естетично издържано и ще промени начина, по който използваме компютри. Устройството ще може да изпълнява сложни задачи по команда и да се учи от взаимодействията с потребителя, предоставяйки ново изживяване при работа, забавление и ежедневни дейности.

