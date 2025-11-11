Милиардер разкри тайната си: Ето какво трябва да правят младите, за да изпреварят всички

Младият предприемач сравнява настоящия технологичен подем с ранните години на компютърната революция

28-годишният милиардер и съосновател на Scale AI, Александър Уанг, насърчава тийнейджърите, които мечтаят за успешна кариера в технологиите, да посветят времето си на усвояването на умения, свързани с изкуствения интелект. В епизод на подкаста „TBPN“ той подчерта, че младите хора трябва да се потопят изцяло в света на AI инструментите за генериране на код, ако искат да имат огромно предимство в бъдеще. „Просто трябва да се научите да използвате тези инструменти по най-добрия възможен начин“, казва Уанг, който е убеден, че новата вълна технологии предоставя безпрецедентна възможност за изява и растеж.

Снимка: iStock

Той споделя, че кодирането с изкуствен интелект позволява на потребителите да създават оригинален софтуер само чрез въвеждане на команди и инструкции. Приложения като Replit и Cursor дават възможност дори на хора без технически опит да пишат код или да разработват приложения. „Ако отделите около 10 000 часа, за да се упражнявате с тези инструменти и ги опознаете по-добре от останалите, това ще ви даде огромно предимство“, казва Уанг, чиято компания днес е оценена на над 29 милиарда долара.

Младият предприемач сравнява настоящия технологичен подем с ранните години на компютърната революция, когато фигури като Бил Гейтс се възползвали от възможността да бъдат сред първите, овладели компютрите и софтуера. Гейтс, например, е прекарвал нощите си, учейки се да пише код на компютър, до който е получил достъп чрез местна компания в Сиатъл. По думите на Уанг, тийнейджърите днес трябва да следват същия пример – да посветят цялото си време на опознаването на инструментите за AI кодиране: „Този момент се случва точно сега – ако сте на около 13 години, просто трябва да живеете с идеята да кодирате всеки ден.“

Снимка: iStock

Въпреки че вече е един от най-успешните млади технолози в света с лично богатство от 3,2 милиарда долара, Уанг признава, че дори собствените му умения скоро може да бъдат изравнени от изкуствен интелект. „Буквално целият код, който съм писал през живота си, ще може да бъде създаден от AI модел през следващите пет години“, казва той. Тази прогноза поражда опасения, че програмирането може да загуби статута си на стабилна и перспективна кариера, тъй като компаниите все по-често използват AI инструменти вместо човешки програмисти.

Въпреки това, както Уанг, така и други лидери в индустрията вярват, че изучаването на програмиране остава изключително важно. Андрю Нг, съосновател на Google Brain, подчертава в публикация в LinkedIn, че „тъй като кодирането става по-достъпно, повече хора, а не по-малко, трябва да се научат да програмират“. Той добавя, че едно от най-ценните умения на бъдещето ще бъде способността да инструктираме компютъра какво точно искаме да направи вместо нас. Нг определя настоящия момент като „най-доброто време да се научите да програмирате“, подчертавайки, че хората с дълбоки познания по кодиране ще използват AI инструментите далеч по-ефективно, превръщайки се в незаменими кадри за работодателите и предприемачите на бъдещето.

