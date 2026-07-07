Ан Хатауей и ролите, които ѝ донесоха милиони

Филмите с нейно участие са реализирали над 6,89 милиарда долара в световния боксофис

Ан Хатауей отново привлече вниманието на феновете, след като стана една от най-коментираните актриси заради новината за третата си бременността. Освен с личния си живот, носителката на „Оскар“ продължава да впечатлява и с успешната си кариера. Филмите с нейно участие са реализирали над 6,89 милиарда долара в световния боксофис, а благодарение на поредица от хитови роли тя се утвърди като една от най-добре платените актриси в Холивуд. Ето кои са петте ѝ най-високоплатени филмови превъплъщения.

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На пето място са „Агент 99 – Умни“ (2008) и „Войни на булките“ (2009), за които Хатауей получава по 5 милиона долара. В шпионската комедия „Умни“ тя си партнира със Стив Карел в ролята на талантливия агент 99, а филмът печели над 230 милиона долара в световния боксофис. По същото време актрисата снима и романтичната комедия „Войни на булките“, където играе Лив Лърнър – бъдеща булка, чиито планове за перфектна сватба се превръщат в ожесточено съревнование с най-добрата ѝ приятелка. Въпреки смесените отзиви, продукцията реализира приходи от над 115 милиона долара, The Richest.

Четвъртата най-високоплатена роля на Хатауей е тази на д-р Амелия Бранд в научнофантастичния филм „Интерстелар“ (2014), за която според информации получава 6 милиона долара. Лентата на Кристофър Нолан разказва историята на мисия за намиране на нов дом за човечеството, а превъплъщението на актрисата в решителен учен ѝ носи отлични отзиви. Филмът се превръща в световен хит с приходи от над 743 милиона долара.

Снимка: Getty Images / iStock

Третото място е за ролята на Селина Кайл (Жената котка) в „Черният рицар: Възраждане“ (2012), която носи на Хатауей 7,5 милиона долара. Макар да се появява на екрана само за 19 минути, нейното изпълнение оставя силно впечатление и допринася за огромния успех на филма. С приходи от над 1,1 милиарда долара продукцията остава най-касовият филм в кариерата на актрисата.

Втората най-добре платена роля е тази на Фантин в „Клетниците“ (2012). За емоционалното си изпълнение Хатауей получава първия си осемцифрен хонорар – около 10 милиона долара. Ролята ѝ носи „Оскар“, „Златен глобус“ и БАФТА, а филмът реализира над 442 милиона долара в световния боксофис. На върха в класацията е Върховната вещица във „Вещиците“ (2020), за която актрисата получава 15 милиона долара – най-високият хонорар в кариерата ѝ до момента.