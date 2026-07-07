Най-големият международен конкурс за имерсивен видеомапинг в света ще се проведе като част от LUNAR: „Светлините на София”

Грандиозното събитие ще отпразнува Деня на София, като озари със светлинно изкуство Ларгото на София, между 17 - 20 септември. bTV Media Group подкрепя инициативата от самото ѝ начало преди 5 години.

Най-големият международен конкурс за имерсивен („потапящ”) видеомапинг в света ще се проведе в София, между 17 и 20 септември. Мащабното събитие ще озари фасадите, които оформят знаковия за града триъгълник около пл. „Независимост” и ще бъде част от петото издание на любимия на столичани и на гостите на града фестивал LUNAR. Тази година, събитието за светлинно изкуство ще носи името „Светлините на София”, за да превърне в незабравимо празненство Деня на София - 17 септември. Организатори на събитието са MP-STUDIO и Столична община. По традиция, то ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери.

В рамките на международния конкурс, който ще бъде най-големия по рода си в света, артисти в сферата на дигиталното изкуство ще бъдат предизвикани да създадат произведения, които ще накарат публиката „да се потопи” в едно от най-емблематичните пространства в столицата - Ларгото. В рамките на четири вечери, жителите и гостите на София ще могат да видят фасадите на Народното събрание, Министерски съвет, Президентството и Министерството на образованието на Република България в изцяло нова светлина, която ще превърне площада в своеобразна имерсивна галерия под открито небе. Конкурсът ще бъде на тема „Градски пулс” и е отворен за артисти от цял свят. Шампионатът ще даде възможност на най-добрите видеомапинг произведения да станат част от програмата на събитието. В последната фестивална вечер, ще бъдат обявени двамата големи победители, избрани с вот на международно жури и вот на публиката.

Специалното издание на LUNAR: „Светлините на София” ще бъде организирано в чест на Деня на София, за да приобщи всички жители и гости на града към грандиозния празник. Темата на конкурсната програма „Градски пулс”, отправя покана към артистите да изследват града отвъд неговата физическа форма и чрез изкуството си да го представят като жив организъм, чийто ритъм непрестанно се променя.

„София има и потенциала, и енергията да бъде едно от най-живите места за култура в Европа, защото имаме талантливи хора и смелост да гледаме напред. Това, че най-големият конкурс за имерсивен видеомапинг в света се случва точно тук, е най-доброто доказателство какво можем да постигнем, когато съберем на едно място визия, технологии и изкуство. Градът ни има силата да привлича таланти от световна величина и да създава формати, които вдъхновяват. За мен е истинско удоволствие, че в Деня на София ще празнуваме заедно с това невероятно споделено преживяване. Вярвам, че то ще остави топъл и ярък спомен у всеки от нас.”, каза Васил Терзиев, кмет на Столична Община.

„Създаването на събитие, което да се превърне във „визитна картичка” на София и България беше мечта на екипа ни, още от самото организиране на първия фестивал за светлинно изкуство в страната LUNAR. Наред с нея, добавихме и още една дългогодишна мечта - да озарим с изкуството си сърцето на институционална София - около пл. „Независимост". По този начин, през септември, в чест на петото издание на фестивала и отбелязвайки празника на града, в който е създаден LUNAR, ще представим нещо наистина уникално в световен мащаб - най-големия международен конкурс за имерсивен видеомапинг в света. Вярвам, че това събитие ще направи страната ни още по-привлекателна за артисти в сферата на светлинното изкуство от цял свят, но ще бъде и притегателна сила за още повече посетители и поводи за гордост за града ни.”, сподели Марин Петков, основател на MP-STUDIO и на фестивала LUNAR.

Още от самото си създаване, фестивалът LUNAR предоставя разнообразни възможности за изява на артисти в сферата на аудиовизуалните изкуства. През последните пет години, културното събитие е представило над 170 светлинни произведения, създадени от повече от 70 артисти от цял свят. До момента, в рамките на фестивала са организирани общо шест шампионата за 3D мапинг (видео и статичен), по време на които публиката е имала възможност да се наслади на над 40 3D мапинг творби. Само за три години конкурсът се наложи като престижна платформа на европейската и световна сцена на светлинното изкуство, демонстрирайки ежегодно нарастващ интерес от страна на артисти и професионални студиа от цял свят.

Международният конкурс за имерсивен видеомапинг е отворен за участие от страна на артисти от цял свят, до 26 юли 2026 г. Участниците ще създадат авторски произведения, специално за София, а най-добрите седем спектакъла ще бъдат излъчвани в повторение, през всяка от фестивалните вечери. В последната вечер от събитието ще бъдат обявени двамата победители, отличени с награда на журито и с награда на публиката. Правилата и документите за участие могат да бъдат намерени тук. Повече информация и актуални новини за LUNAR има на сайта www.lunarlights.eu, както и в страниците на фестивала в социалните мрежи.