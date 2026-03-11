×

Шанс за оцеляване?Пазарджишкият завод за акумулатори не затваря окончателно

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Подготвя план за преструктуриране

Ръководството на ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви, че предприятието ще спре временно работа, но няма решение за неговото закриване. Мярката е предприета, за да се изготви стратегия за преструктуриране на дейността и да се спрат загубите, които компанията отчита вече трета поредна година. Това посочват от компанията в изявление, публикувано на специализираната борсова платформа x3news.com.

Според дружеството решението е продиктувано от загуба на пазарни позиции в Западна Европа, както и от силната конкуренция на производители от Турция, Китай и Индия, които работят с по-ниски разходи за енергия и труд и могат да предлагат по-ниски цени. Допълнително влияние оказва и загубата на ключови пазари в страните от ОНД след войната в Украйна и наложените санкции от Европейския съюз.

Още един български завод затваря врати: 200 души остават без работа

От компанията посочват, че негативно влияние върху индустрията оказват и високите цени на енергията и CO2 квотите, регулациите в ЕС и недостигът на квалифицирана работна ръка. По данни на Евростат индустриалното производство в България е намаляло с 6,8% през декември 2025 г. на годишна база, което е един от най-големите спадове в Европейския съюз.

От ръководството уверяват, че процедурата по спиране на работа ще бъде извършена в съответствие с Кодекса на труда, а правата на всички работници и служители ще бъдат гарантирани.

Подробности за подготвяната стратегия за преструктуриране ще бъдат обявени, след като тя бъде одобрена от Съвета на директорите.

Повече за компанията

По данни, цитирани от официалния сайт на компанията, заводът е създаден през 1960 г. До 90-те години на миналия век е най-голямото предприятие за акумулатори на Балканския полуостров. След период на приватизация и структурни промени, през 1998 г. Компанията става част от групата предприятия в портфейла на “Стара Планина холд” АД.

През 1960 г. е произведен първият акумулатор "Искра", а две години по-късно е усвоено производството на първите електрокарни батерии. 

