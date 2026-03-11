×

Свят МАЕ обяви най-голямото в историята си освобождаване на петролни резерви

МАЕ обяви най-голямото в историята си освобождаване на петролни резерви

bTV Бизнес екип

Конфликтът в Близкия изток се отразява силно на световните енергийни пазари

Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви освобождаване на 400 млн. барела петрол от резервите си, което е най-голямото в историята на организацията. Това съобщи ръководителят на МАЕ Фатих Бирол в изявление, предавано онлайн на страницата на организацията. 

Конфликтът в Близкия изток се отразява силно на световните енергийни пазари, като Азия е най-силно засегната, посочи Бирол. 

Решението за освобождаване на количества от стратегическите резерви е било взето единодушно от 32-те членки на МАЕ, подчерта той. 

НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации

Освобождаването ще се осъществи във времева рамка, която е най-подходящата за условията, в които се намира всяка страна, като повече подробности ще бъдат съобщени допълнително, отбеляза Бирол. 

Шанс за оцеляване?Пазарджишкият завод за акумулатори не затваря окончателно

Конфликтът в Близкия изток на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток - ключов морски път, през който минават около 20 процента от световния петрол, а цените на световните енергийни пазари рязко се повишиха, припомня БТА. 

