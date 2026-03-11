МАЕ обяви най-голямото в историята си освобождаване на петролни резерви

Конфликтът в Близкия изток се отразява силно на световните енергийни пазари

Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви освобождаване на 400 млн. барела петрол от резервите си, което е най-голямото в историята на организацията. Това съобщи ръководителят на МАЕ Фатих Бирол в изявление, предавано онлайн на страницата на организацията.

Конфликтът в Близкия изток се отразява силно на световните енергийни пазари, като Азия е най-силно засегната, посочи Бирол.

Решението за освобождаване на количества от стратегическите резерви е било взето единодушно от 32-те членки на МАЕ, подчерта той.

Освобождаването ще се осъществи във времева рамка, която е най-подходящата за условията, в които се намира всяка страна, като повече подробности ще бъдат съобщени допълнително, отбеляза Бирол.

Конфликтът в Близкия изток на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток - ключов морски път, през който минават около 20 процента от световния петрол, а цените на световните енергийни пазари рязко се повишиха, припомня БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN