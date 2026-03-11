Revolut получи лиценз за банкова дейност във Великобритания

Лицензът поставя основите за предоставяне на по-широка гама от банкови продукти от финтех компанията

Revolut Bank UK Ltd получи одобрение от банковия регулатор на Великобритания (PRA) да оперира като пълноправна банка в страната, съобщи британската финтех компания. Това ще й позволи да предлага банкови услуги, включително кредитиране, на своите 13 милиона клиенти във Великобритания, като техните депозити ще бъдат защитени от Схемата за компенсации във финансовите услуги (Financial Services Compensation Scheme - FSCS), която гарантира средства до 120 000 лири на човек в случай на фалит на банката.

Новата банка ще въведе постепенно разплащателни сметки за нови клиенти през следващите седмици, като за съществуващите клиенти услугите на Revolut остават непроменени, за да се осигури плавен преход, предаде БТА. Започването на банкова дейност следва глобалната стратегия на Revolut, включително инвестиция от 3 млрд. лири и създаването на 1000 висококвалифицирани работни места във Великобритания.

Главният изпълнителен директор Ник Сторонски посочи, че започването на банкова дейност е стратегически приоритет за растежа на компанията на вътрешния пазар и ще позволи разширяване на услугите, включително кредити. Главният изпълнителен директор за Великобритания Франческа Карлеси добави, че лицензът ще постави основите за предоставяне на по-широка гама от банкови продукти, като целта е клиентите да получават сигурно и безпроблемно обслужване.

Revolut планира разширяване на глобалното си присъствие, включително стартиране на услуги на 30 нови пазара до 2030 г., и вече има лицензии в други ключови региони, както и планове за разширение в САЩ. Компанията предлага над 70 милиона клиенти по света и извършва над половин милиард транзакции месечно чрез лични и бизнес сметки.

