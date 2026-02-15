6000 тона злато под земята на тази страна – мистерията, която продължава 80 години

Стойността на златото днес се изчислява на стотици милиарди долари

Дълбоко в джунглите на Филипините от десетилетия се разказва история за едно от най-големите изгубени съкровища в света – т.нар. злато на Ямашита, пише Discovery. Според легендата става дума за хиляди тонове злато, скъпоценни камъни и безценни предмети, заграбени от японската армия по време на Втората световна война и укрити в тайни тунели.

Историята започва с генерал Томоюки Ямашита – една от водещите фигури в Императорската японска армия. Роден през 1885 г., той прави бърза военна кариера и по време на Втората световна война командва японските сили. През 1942 г. войските му превземат Сингапур – събитие, определено от британския премиер Уинстън Чърчил като най-тежкото поражение в британската военна история.

Какво представлява съкровището?

Според различни версии по време на настъплението си в Югоизточна Азия японските сили са иззели огромни количества ценности – злато, скъпоценни камъни, произведения на изкуството и религиозни предмети от банки, музеи, храмове и частни колекции. Често се споменава числото 6000 тона злато, макар да няма официални доказателства за подобно количество.

За сравнение, в цялата човешка история са добити приблизително 215 000 тона злато. Ако твърденията за 6000 тона са верни, стойността им днес би се изчислявала на стотици милиарди долари.

Според легендата, когато войната започва да се обръща срещу Япония, съкровището е преместено от Сингапур във Филипините и укрито в мрежа от подземни тунели и пещери. Някои разкази дори твърдят, че хората, изграждали тези укрития, били запечатани вътре, за да остане тайната скрита.

Какво се случва с Ямашита?

През септември 1945 г. Япония капитулира. Генерал Ямашита е арестуван от американските власти, съден за военни престъпления и екзекутиран през февруари 1946 г. Той никога не прави публично изявление за предполагаемото съкровище.

Липсата на документи и преки доказателства оставя въпроса отворен: съществувало ли е изобщо това злато?

Историята на Рохелио Рохас

През 70-те години филипинецът Рохелио Рохас твърди, че е открил част от съкровището в подземна камера близо до град Багио. По думите му там имало златни кюлчета, оръжия и статуя на Буда от злато, пълна с диаманти. Рохас заявява, че откритото било конфискувано от хора, свързани с тогавашния президент на Филипините Фердинанд Маркос.

Случаят стига до съд в Съединените щати, където години по-късно наследниците на Рохас получават обезщетение. Въпреки това така и не са представени категорични доказателства за реалното съществуване на откритото съкровище.

Мит или истина?

През годините се появяват карти, свидетелства и различни разкази, които твърдят, че посочват местонахождението на златото. Нито един от тях обаче не е официално потвърден. Множество търсачи на съкровища и частни експедиции обхождат филипинските джунгли, но без окончателен резултат.

Златото на Ямашита остава една от най-известните легенди, свързани с Втората световна война. Дали под земята на Филипините действително са скрити хиляди тонове злато, или историята е смесица от слухове и преувеличения – това продължава да бъде предмет на спорове и догадки и до днес.

