Свят Златото достигна нов рекорд

Златото достигна нов рекорд

bTV Бизнес екип

Златото е традиционна защита срещу икономическа и политическа несигурност

Цените на златото скочиха до рекордно високо ниво тази сутрин, водени от търсенето на сигурни активи от инвеститорите след частичното спиране на работата на правителството на САЩ и от факта, че слабите данни за труда в САЩ засилиха очакванията за намаляване на лихвените проценти от Управлението за федерален резерв (УФР), предаде Reuters.

Цената на златото на спот пазара се повиши с 0,1 на сто до 3860,13 долара за тройунция, след като по-рано достигна исторически максимум от 3875,32 долара.

Основателят на Spotify се оттегля от поста си - какво ще се случи с платформата?

Златото продължава да поскъпва на фона на "опасенията относно по-слабия долар и политическата ситуация с противопоставянето около спирането на работата на правителството в САЩ, както и от общата геополитическа несигурност", каза Никълъс Фрапел, глобален ръководител на институционалните пазари в ABC Refinery, цитиран от БТА.

Сенатът на САЩ не успя във късно снощи да приеме законодателство за удължаване на държавното финансиране. Спирането на дейността може да забави публикуването на ключови икономически данни, включително доклада за заетостта извън селското стопанство, който е планиран за публикуване в петък.

Как се развиват цените на петрола през последната седмица?

Докладът за свободните работни места, който беше публикуван вчера, показа незначителен ръст на свободните работни места в САЩ през август, наред със спад в наемането на персонал, което сигнализира за смекчаване на условията на пазара на труда.

Това засили очакванията за намаляване на лихвите от УФР, като анкетираните търговци оценяват вероятността от намаляване с 25 базисни пункта на 97 на сто този месец и 76 на сто през декември, според индикатора FedWatch на CME Group.

Българин получи над 65 000 лева европейско финансиране за специални бутилки за ракия

Златото, традиционна защита срещу икономическа и политическа несигурност, често поскъпва в среда на ниски лихвени проценти, допълва Ройтерс. Само от началото на тази година то е поскъпнало с 47 на сто.

Спот цената на среброто се повиши с 1,5 на сто до 47,39 долара за тройунция, достигайки над 14-годишен връх.

Платината поскъпна с 1,4 на сто до 1595,85 долара, а паладият - с 0,9 на сто до 1267,75 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

