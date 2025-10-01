Златото достигна нов рекорд

Златото е традиционна защита срещу икономическа и политическа несигурност

Цените на златото скочиха до рекордно високо ниво тази сутрин, водени от търсенето на сигурни активи от инвеститорите след частичното спиране на работата на правителството на САЩ и от факта, че слабите данни за труда в САЩ засилиха очакванията за намаляване на лихвените проценти от Управлението за федерален резерв (УФР), предаде Reuters.

Цената на златото на спот пазара се повиши с 0,1 на сто до 3860,13 долара за тройунция, след като по-рано достигна исторически максимум от 3875,32 долара.

Златото продължава да поскъпва на фона на "опасенията относно по-слабия долар и политическата ситуация с противопоставянето около спирането на работата на правителството в САЩ, както и от общата геополитическа несигурност", каза Никълъс Фрапел, глобален ръководител на институционалните пазари в ABC Refinery, цитиран от БТА.

Сенатът на САЩ не успя във късно снощи да приеме законодателство за удължаване на държавното финансиране. Спирането на дейността може да забави публикуването на ключови икономически данни, включително доклада за заетостта извън селското стопанство, който е планиран за публикуване в петък.

Докладът за свободните работни места, който беше публикуван вчера, показа незначителен ръст на свободните работни места в САЩ през август, наред със спад в наемането на персонал, което сигнализира за смекчаване на условията на пазара на труда.

Това засили очакванията за намаляване на лихвите от УФР, като анкетираните търговци оценяват вероятността от намаляване с 25 базисни пункта на 97 на сто този месец и 76 на сто през декември, според индикатора FedWatch на CME Group.

Златото, традиционна защита срещу икономическа и политическа несигурност, често поскъпва в среда на ниски лихвени проценти, допълва Ройтерс. Само от началото на тази година то е поскъпнало с 47 на сто.

Спот цената на среброто се повиши с 1,5 на сто до 47,39 долара за тройунция, достигайки над 14-годишен връх.

Платината поскъпна с 1,4 на сто до 1595,85 долара, а паладият - с 0,9 на сто до 1267,75 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN