Как се развиват цените на петрола през последната седмица?

Фючърсите на сорта Брент нарастват с 0,75%, достигайки 66,50 долара за барел

Петролните фючърси отбелязват предпазливо повишение след два последователни дни на осезаем спад в цените. Инвеститорите преценяват потенциала за ново увеличение на добива от страна на ОПЕК+, като същевременно отчитат понижение в запасите от суров петрол в САЩ през изминалата седмица, предава БНР.

Снимка: iStock

Към 11:00 часа българско време, фючърсите на сорта Брент нарастват с 0,75%, достигайки 66,50 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI поскъпва с 0,63% до 62,77 долара за барел. С това се компенсира частично рязкото понижение в началото на седмицата, когато цените достигнаха съответно 65,83 долара (най-ниско ниво от 8 септември) и 62,21 долара (най-ниско от 22 септември).

Подкрепа за това покачване оказаха данните на Американския петролен институт, публикувани предишната вечер, според които запасите от суров петрол в САЩ са се свили с 3,7 милиона барела за последната седмица. Въпреки това, цените остават под натиск, тъй като се обсъжда ново увеличение на добивите от страна на осем членки на ОПЕК+. Говори се за ръст между 274 000 и 411 000 барела дневно от ноември, след като картелът отрече информацията на Bloomberg за по-съществено увеличение от 500 000 барела на ден.

Допълнителен натиск върху цените оказват както несигурността около геополитическите обстановки, така и вътрешнополитическите процеси в САЩ. Вчера американският президент Доналд Тръмп получи подкрепа от израелския премиер Бенямин Нетаняху за предложен от Белия дом мирен план за Газа, въпреки че реакцията на групировката „Хамас“ остава неясна.

Към това се добавят и притесненията около започналото частично спиране на дейността на американското правителство поради бюджетни неуредици. Пазарите ще насочат вниманието си към официалните данни от Енергийната информационна администрация (EIA), които се очаква да потвърдят отчетения от API спад в петролните запаси и потенциално да подкрепят цените в краткосрочен план. Наред с това, всички нови сигнали от ОПЕК+ преди предстоящата министерска среща в неделя ще бъдат наблюдавани внимателно за по-голяма яснота относно бъдещото развитие на предлагането.

