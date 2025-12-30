Реставрират стогодишната вила на "българския Рокфелер"

Вижте визуализация на реставрираната вила

Вила „Ефория“ е приказно място с изкуствено езеро с риби, китен парк с цветя, малък мост и дълги алеи. От градината се чува ромонът на реката, а отсреща се издига борова гора. Така е изглеждала вилата през 1933 г. след построяването ѝ. Неин собственик е първият български милиардер у нас, а именно Пенчо Семов. В българската история той е символ на предприемачеството и благотворителността. Той е бил акционер в десетки фабрики, основател на банки и застрахователни дружества, известен със своята благотворителност и обществена дейност.

Реставрация на вилата

Снимка: Вила "Ефория"

След десетилетия на разруха в момента стогодишната лятна вила се реставрира от нов частен собственик. На официалния сайт на вилата става ясно, че мисията на екипът, който стои зад реставрацията е да превърне вила “Ефория” в място, което да бъде в помощ на обществото, каквато е била първоначалната воля на Пенчо Семов.

Снимка: Вила "Ефория"

В последните работни дни на юли 2022 г, след три неуспешни опита за последните четири години, е финализирана продажбата на някогашната лятна вила в Габрово, а новият собственик е Ивайло Иванов, това показва информация от 2023 г., цитирана от БТА. Според данни на Капитал, цената за имота е била 240 хил. лв. с ДДС.

Снимка: Вила "Ефория"

Дом за възрастни

Снимка: Вила "Ефория"

В своето завещание Семов пише, че сградата, паркът и езерото трябва да се превърнат в старопиталище за 50 възрастни хора. От тях 35 е трябвало да бъдат настанени безплатно - 20 бедни старци, за предпочитане бивши работници от фабриките му, както и 15 писатели и журналисти. Съдбата на сградата обаме се оказва различна от тази, написана в завещанието.

Снимка: Вила "Ефория"

По време на социализма имотът преминава към габровската болница и започва да се използва като инфекциозно отделение. Част от автентичността е унищожена. След 2005 г. вилата окончателно е изоставена. През 2007 г. пожар унищожава покрива. Промяната идва през 2022 г.

Какво предстои?

Снимка: Вила "Ефория"

Днес столичното архитектурно бюро „ИПА Архитекти“ работи по идеен и архитектурен проект. Заради статута на сградата като недвижима културна ценност всяка стъпка подлежи на съгласуване с НИНКН. Паралелно се подготвя и промяна на Подробния устройствен план на района. Процедурите са бавни и сложни, но инвеститорът твърди, че има пълно съдействие от общината.

Ако административните пречки бъдат преодолени, строителството може да започне през 2026 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN