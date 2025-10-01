Българин получи над 65 000 лева европейско финансиране за специални бутилки за ракия

Прясно сварената ракия се превръща в мека и пивка в дървената бутилка
Занаятчия от варненската Община Бяла си закупи с европейски средства техника и оборудване, за да произвежда уникални дизайнерски изделия. Проектът на стойност 65 935 лв. е финансиран от Програмата за развитие на селските райони чрез Местна инициативна група "Долни чифлик и Бяла", съобщи БТА.
Майстор Юрий Николаев произвежда изделия от масивна дъбова дървесина и е утвърден със свой собствен дизайн и функционалност на произвежданите маси, дъски за рязане и други. В портфолито от продукти занаятчията е разработил свой собствен иновативен продукт - дъбова бутилка за вино и високоалкохолни напитки, който няма аналог на българския пазар.
Сложена за няколко дни в дървената бутилка, прясно сварената ракия се превръща в мека и пивка
, твърди Юрий Николаев. "Остаряването" в нея е 10 пъти по-активно
, отколкото когато е отлежала в дъбови бурета. Бутилката може да се използва като разновидност и заместител на бъчвите
. Тя лесно и бързо обогатява домашното вино или ракия с нов уникален вкус,
уверява майсторът.
За нуждите на производството си той е закупил по проекта нови енергоспестяващи машини - струг с автоматично подаване, банциг, комбинирана машина фреза-циркуляр, комбиниран абрихт-щрайхмус, кантов осцилиращ-шлайф, подаващо устройство, сушилня, машина/преса за брикети, преносим компютър, мултифункционално устройство, заваръчен апарат и компресор. Занаятчията се е сдобил и с платформа за уебсайт.
С помощта на техниката той има възможност да създаде проект на съответното изделие
, да оформи детайлите от масивна дървесина и прецизно да калиброва и оформи материала до постигането на готовия продукт
. Новите машини спестяват ръчния труд и спомагат за повишаване на енергийната ефективност.
