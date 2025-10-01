1 USD
1.66581 BGN
Петрол
66.26 $/барел
Bitcoin
$114,482.0
Последвайте ни
БГ Бизнес Българин получи над 65 000 лева европейско финансиране за специални бутилки за ракия

Българин получи над 65 000 лева европейско финансиране за специални бутилки за ракия

bTV Бизнес екип

Прясно сварената ракия се превръща в мека и пивка в дървената бутилка

Занаятчия от варненската Община Бяла си закупи с европейски средства техника и оборудване, за да произвежда уникални дизайнерски изделия. Проектът на стойност 65 935 лв. е финансиран от Програмата за развитие на селските райони чрез Местна инициативна група "Долни чифлик и Бяла", съобщи БТА.

Майстор Юрий Николаев произвежда изделия от масивна дъбова дървесина и е утвърден със свой собствен дизайн и функционалност на произвежданите маси, дъски за рязане и други. В портфолито от продукти занаятчията е разработил свой собствен иновативен продукт - дъбова бутилка за вино и високоалкохолни напитки, който няма аналог на българския пазар.

 

Сложена за няколко дни в дървената бутилка, прясно сварената ракия се превръща в мека и пивка, твърди Юрий Николаев. "Остаряването" в нея е 10 пъти по-активно, отколкото когато е отлежала в дъбови бурета. Бутилката може да се използва като разновидност и заместител на бъчвите. Тя лесно и бързо обогатява домашното вино или ракия с нов уникален вкус, уверява майсторът.

 

За нуждите на производството си той е закупил по проекта нови енергоспестяващи машини - струг с автоматично подаване, банциг, комбинирана машина фреза-циркуляр, комбиниран абрихт-щрайхмус, кантов осцилиращ-шлайф, подаващо устройство, сушилня, машина/преса за брикети, преносим компютър, мултифункционално устройство, заваръчен апарат и компресор. Занаятчията се е сдобил и с платформа за уебсайт.

 

С помощта на техниката той има възможност да създаде проект на съответното изделие, да оформи детайлите от масивна дървесина и прецизно да калиброва и оформи материала до постигането на готовия продукт. Новите машини спестяват ръчния труд и спомагат за повишаване на енергийната ефективност.

 

