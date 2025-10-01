Основателят на Spotify се оттегля от поста си - какво ще се случи с платформата?

Платформата разполага с над 700 милиона потребители

В официално прессъобщение Spotify обяви, че ще настъпят промени в управлението на компанията. Създателят на платформата, Даниел Ек, се оттегля от ролята на главен изпълнителен директор, за да поеме позицията на изпълнителен председател. Това предизвика сериозен спад в стойността на акциите на компанията, предава Euronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Шведскaта стрийминг платформа съобщи, че на мястото на Ек ще встъпят двама негови досегашни заместници, които ще заемат постовете на съизпълнителни директори. Това са Густав Сьодерстрьом, главен продуктов и технологичен директор, както и Алекс Норстрьом, главен бизнес директор. И двамата вече заемат ролята на съпредседатели и ще започнат новите си длъжности от 1 януари, като ще докладват директно на Ек.

В изявлението на компанията се подчертава, че промяната отразява реалната организационна структура на Spotify през последната година, в която Сьодерстрьом и Норстрьом реално ръководят ключовите бизнес и стратегически процеси. Самият Ек заяви, че вече е прехвърлил по-голямата част от ежедневното управление и стратегическите решения към тях.

Снимка: Getty Images / iStock

По време на онлайн сесия с въпроси и отговори, Ек поясни, че новата му роля няма да бъде символична, както често се предполага от американските инвеститори. Той подчерта, че в европейския контекст изпълнителният председател често е активно ангажиран в бизнеса и представлява интересите на различни страни, включително правителства. Ек добави, че възнамерява да се концентрира върху дългосрочното развитие на Spotify и проучване на нови възможности, сред които навлизане в региони като Азия и Африка, както и внедряване на нови технологии, включително изкуствен интелект.

От старта си преди почти 20 години под ръководството на Даниел Ек, Spotify изигра централна роля в преоформянето на музикалната индустрия и издигането на стрийминга до доминираща форма на потребление. Днес платформата разполага с над 700 милиона потребители, библиотека от над 100 милиона песни, 7 милиона подкаста и 350 000 аудиокниги. Въпреки че стойността на акциите на компанията се удвои за последната година, след обявяването на промените те отбелязаха спад от над 3% в ранната търговия.

