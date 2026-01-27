Защо великите сили се борят за Арктика?

Гренландия не е без причина във фокуса на плановете на Тръмп

Съединените щати и НАТО са постигнали рамково споразумение, свързано със сигурността в Арктика и ролята на Гренландия, съобщават международни източници. По думите на президента Доналд Тръмп, суверенитетът на Дания над острова ще бъде запазен, но американското военно присъствие ще се увеличи, включително чрез елементи от новата отбранителна система „Златният купол“.

Вашингтон аргументира засиления си интерес с необходимостта да предотврати навлизането на Русия и Китай в региона, както и с огромния икономически потенциал на Арктика.

Арктика – новият геостратегически и икономически център

Арктическият регион все по-осезаемо попада във фокуса на глобалните сили. Според д-р Алекса Филипович от Института за европейски изследвания в Белград, Арктика вече е ключова зона на съперничество между САЩ, Русия и Китай.

Оценките сочат, че регионът съдържа около 12% от неоткрития световен петрол и 32% от природния газ, както и значителни залежи на редкоземни и критични метали. Топенето на арктическия лед прави тези ресурси все по-достъпни и икономически изгодни за добив.

Един от ключовите икономически фактори е Северният морски път, който свързва Азия и Европа през Арктика. Този маршрут съкращава транспортното време с до две седмици и намалява разстоянието с около 40% в сравнение със Суецкия канал, което води до сериозни икономии в логистиката, пише Kurir.rs.

В момента товарният трафик по този маршрут е около 36 млн. тона годишно, като Русия планира да го увеличи до 220 млн. тона до 2035 г. Китай вече е най-активният външен инвеститор в руската арктическа зона и разглежда региона като част от своя „Полярен път на коприната“.

Защо Арктика все още не е масов търговски коридор

Основната пречка остава арктическият лед и зависимостта от специализирани ледоразбивачи. Засега само Русия разполага с флот от ядрени ледоразбивачи, което ѝ дава стратегическо предимство. Навигацията в региона е допълнително затруднена от ограничената точност на GPS системите и комуникационните връзки.

Въпреки това експертите очакват, че с отдръпването на леда след 2050 г. Арктика ще се превърне в по-достъпен и икономически рентабилен търговски маршрут.

На този фон Гренландия се очертава като стратегически актив за американската арктическа политика. Островът има ключово географско положение и потенциал да играе роля, подобна на тази от времето на Студената война.

Независимо от вътрешнополитическите промени във Вашингтон, Арктика и Гренландия ще останат сред дългосрочните приоритети на САЩ, както по линия на сигурността, така и от икономическа гледна точка.

