„Майка на всички споразумения": ЕС и Индия сключват гигантска търговска сделка

Сделката обхваща пазар от два милиарда души

Европейският съюз и Индия приключиха преговорите за създаването на огромна нова зона за свободна търговия. Това съобщиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателят на Индия Нарендра Моди в Ню Делхи. Двете страни определиха споразумението като „майката на всички договори“, съобщава Welt.

Чрез премахване на търговските бариери и митата се цели да бъде стимулиран обменът на стоки и услуги между ЕС и Индия. Целта е да се насърчи растежът и заетостта и едновременно с това да се намалят нежеланите зависимости от други държави. На фона на агресивната митническа и търговска политика на САЩ и растящите амбиции на Китай, споразумението се разглежда и като геополитически значима стъпка.

Председателката на Комисията фон дер Лайен заяви: „ЕС и Индия пишат история днес и задълбочават партньорството между най-големите демокрации в света.“ Тя допълни, че се създава зона за свободна търговия с два милиарда души, от която и двете страни ще извлекат икономически ползи. Освен това се изпраща сигнал към света, че сътрудничеството, основано на правила, продължава да носи отлични резултати.

Стратегическо значение и икономически мащаб

Споразумението няма да бъде толкова всеобхватно, колкото това, което Европейският съюз сключи наскоро с държавите от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. С оглед на размера на индийския пазар обаче то остава едно от най-големите, договаряни досега.

Индия, с население над 1,45 милиарда души, е най-многолюдната държава в света, изпреварвайки Китай. В ЕС живеят около 450 милиона души. Заедно двете страни представляват почти една четвърт от световния БВП и население.

Основни тарифни облекчения

По данни на ЕС от споразумението може да се възползва особено германската автомобилна индустрия, тъй като Индия досега облагаше вноса на автомобили от ЕС с мита до 110 процента. Те ще бъдат поетапно намалени до 10 процента поне за 250 000 автомобила годишно, докато митата за автомобилни части ще бъдат напълно премахнати в рамките на пет до десет години. Също така се предвижда значително премахване на митата до 44 процента за машини, 22 процента за химикали и 11 процента за фармацевтични продукти, гласи текстът.

Не се очакват протести, подобни на тези около споразумението с Меркосур, тъй като документът не обхваща чувствителни за местните земеделци сектори. „Чувствителните европейски аграрни сектори ще бъдат напълно защитени, тъй като продукти като говеждо месо, птиче месо, ориз и захар са изключени от либерализацията по споразумението“, посочи Европейската комисия. Всички индийски вносни стоки ще трябва и занапред да отговарят на строгите правила на ЕС за здраве и безопасност на храните.

Едновременно с това ЕС подчертава, че за европейските земеделци се откриват нови възможности в Индия. Индийските мита върху виното например ще бъдат намалени до 75 процента при влизане в сила на споразумението, а по-късно – до 20 процента. Митата до 50 процента върху преработени аграрни продукти като хляб и сладкарски изделия ще бъдат изцяло премахнати.

Очаквани икономически ефекти

ЕС очаква споразумението да доведе до удвояване на износа на Съюза за Индия до 2032 г., като мита за 96,6 процента от стойността на европейския стокообмен бъдат премахнати или намалени. Като цяло митническите облекчения ще спестят около четири милиарда евро годишно от такси върху европейски продукти. По данни на ЕС вече над 6000 европейски компании са представени в Индия.

Служителка на ЕС в Брюксел заяви, че търговията с Индия досега представлява едва около 2,5 процента от общия стокообмен на Съюза – при близо 15 процента за Китай. Въпреки сравнително високите мита от индийска страна, търговията между ЕС и Индия е нараснала с почти 90 процента през последното десетилетие.

Геополитически контекст и политическа подкрепа

Споразумението се счита за особено важно и защото търговските отношения със Съединените щати станаха непредсказуеми заради митническата политика на президента Доналд Тръмп. Фон дер Лайен каза още миналата седмица: „Ние избираме честната търговия вместо митата. Партньорството вместо изолацията.“ ЕС иска устойчивост вместо експлоатация и е сериозен по отношение на намаляването на рисковете и диверсификацията на веригите за доставки.

Федералният канцлер Фридрих Мерц също настоятелно призова за скорошно приключване на преговорите в средата на януари. Повече от 2000 германски компании вече са активни в Индия, а все повече индийски предприятия инвестират в Германия, заяви той на среща с Моди. С двустранен търговски обем от почти 50 милиарда щатски долара в стоки и услуги – рекорден – Германия е най-важният партньор на Индия в Европейския съюз.

Процедури преди влизане в сила

До подписването на споразумението обаче ще мине още време. Причината е, че текстът трябва да бъде подложен на правна проверка и преведен на всички официални езици на ЕС. След това той трябва да бъде одобрен от държавите членки и Европейския парламент.

Предишни опити и натиск от външни мита

С петата по големина икономика вече е имало преговори за споразумение за свободна търговия в периода 2007–2013 г. Тогава разговорите се провалиха и бяха възобновени едва през 2022 г. Интересът към постигане на споразумение нарасна от двете страни напоследък поради поведението на Тръмп.

Съединените щати вече облагат индийските продукти с мита от 50 процента, включително 25 процента заради търговските отношения на партньора си с Русия. Индия, която поддържа добри отношения както с Москва, така и със Запада, внася голяма част от петрола и газа си от Русия, която от своя страна използва приходите за войната срещу Украйна.

