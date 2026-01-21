Червена шапка, голямо послание: Гренландия каза „Make America Go Away“ с шега

Шапките са създадени от Йеспер Рабе Тонесен добиха голяма популярност напоследък

В интернет и по улиците на Гренландия и Дания се появи нов подривен символ на политическата опозиция срещу президента на САЩ Доналд Тръмп: червени шапки с надпис „Make America Go Away“. Визуално те изглеждат смущаващо познати. Червен цвят, релефен надпис и ясно разпознаваема препратка към лозунга „Make America Great Again“, превърнал се в запазена марка на движението MAGA. Само че този път посланието е обърнато – и насочено директно срещу външнополитическите амбиции на Вашингтон.

Шапките са създадени от Йеспер Рабе Тонесен – собственик на магазин за винтидж дрехи в Копенхаген. Първоначалният им пазарен дебют миналата година е по-скоро неуспешен. Дизайнът остава нишов, а интересът – ограничен. Геополитиката обаче промени всичко.

След като напрежението между САЩ и ЕС рязко се засили, а Доналд Тръмп удвои публичните си намерения за придобиване на полуавтономната датска територия Гренландия, шапките преживяват втори живот. Заплахите за допълнителни мита срещу осем европейски държави и все по-агресивната реторика превърнаха един ироничен моден артикул в политическо изявление.

„Когато американска делегация отиде в Гренландия, започнахме да осъзнаваме, че това не е шега и не е риалити телевизия, а реалност“, казва 58-годишният Тонесен. „Тогава си зададох въпроса: какво мога да направя? Мога ли да комуникирам с хумор, но и с ясно послание, което да покаже, че датчаните подкрепят гренландците?“

Оригиналният дизайн на Тонесен включва и езикова игра: „Nu det NUUK!“ – вариация на датския израз „Nu det nok“ („Стига толкова“), в който е заменена думата с Нуук – столицата на Гренландия. Това превръща продукта не просто в пародия, а в локално и емоционално послание, пише Euronews.

Паралелно с това друга инициатива – Greenland Support, основана от Виктор Шьот, започва да продава шапките с благотворителна цел. По думите му пред Business Insider, най-много поръчки вече идват от САЩ, следвани от Дания, Германия, Ирландия, Великобритания и скандинавските страни. Всички печалби се даряват на гренландска детска благотворителна организация – фактор, който допълнително увеличава интереса и легитимността на кампанията.

Шьот е категоричен, че инициативата не е насочена срещу американския народ, а срещу стила на външна политика, олицетворяван от администрацията на Тръмп.

Защо Гренландия е толкова важна

Интересът на Доналд Тръмп към Гренландия не е нов. Още през 2019 г. той публично повдигна идеята за закупуване на острова – предложение, което бе посрещнато с международно недоумение и твърд отказ от страна на Дания.

От стратегическа гледна точка обаче Гренландия е изключително ценна. Островът се намира на кръстопътя между Арктика и Атлантическия океан, разполага с богати залежи на природни ресурси, включително редкоземни елементи, и играе ключова роля за американските отбранителни и комуникационни системи. Там вече се намира и американската космическа база Питуфик (бившата авиобаза Туле), важна за наблюдение на въздушното и космическото пространство.

Аргументът на Тръмп е свързан с националната сигурност и конкуренцията с Русия и Китай в Арктика. За Европа обаче заплахите за тарифи и отказът да се изключат военни сценарии звучат като тревожно отклонение от традиционната съюзническа дипломация.

Реакцията на гренландското общество е бърза. Демонстрации в Нуук и други градове подчертават ясно послание: бъдещето на острова трябва да се решава от гренландците. Макар формално част от Кралство Дания, Гренландия има широка автономия и от години обсъжда евентуална независимост, но при свои условия, а не под външен натиск.

В този контекст червените шапки се превръщат в нещо повече от моден аксесоар или интернет шега. Те са пример как бизнесът, дизайнът и политиката могат да се преплетат в силен символичен продукт – такъв, който продава не просто стока, а позиция.

