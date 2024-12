Защо майката на Еминем искаше да го осъди за 10 млн. долара и колко богат е певецът?

Деби Нелсън почина на 69-годишна възраст

Деби Нелсън, майката на рап звездата Еминем, почина, потвърди представител на музиканта пред NBC News. Тя беше на 69.

Нелсън почина в болница в Мисури от рак на белия дроб, съобщи TMZ.

Обтегнатите отношения на Нелсън и нейния син често се подчертават в музиката му в началото на кариерата му. В две от най-популярните си песни, "My Name Is" и "Cleanin' Out My Closet", той обвинява майка си в злоупотреба с наркотици и небрежност.

Снимка: Getty Images

Нелсън заведе дело за 10 милиона долара срещу сина си за клевета през 1999 г. и спечели, съобщи Variety. Съдът в крайна сметка не уважава изцяло искането ѝ и издава решение, с което Еминем трябва да ѝ заплати само 250 000 долара.