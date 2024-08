Какво състояние оставя Ален Делон на наследниците си?

Легендарният актьор почина на 88 години

На 88 години почина известният и обичан от мнозина френски актьор Ален Делон. Той получи инсулт през 2019 г., а през последните няколко години се бори с рака.

Ален Фабиен Морис Марсел Делон е роден на 8 ноември 1935 г. Той е френски актьор и продуцент. Признат за културен и кинематографичен деец на XX век, Делон се превръща в един от най-значимите европейски актьори на 60-те, 70-те и 80-те години на XX в.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Нетното състояние на Ален Делон се оценява на 200 милиона долара през 2024 г. Това богатство го нарежда сред най-богатите актьори на неговото поколение. Той участва в многобройни класически филми, особено през 60-те и 70-те години на миналия век, което му носи значителен боксофис успех, пише rachelparris.com.

Някои от най-забележителните му филми включват Purple Noon, Rocco and His Brothers, The Leopard, Le Samouraï, La Piscine и Le Cercle Rouge.

Бизнес начинания

Бизнес начинанията на Делон са друг основен източник на неговото богатство. През 70-те години той разширява интересите си отвъд актьорството, като промотира и разработва различни продукти под своето име. Те включват:

Ръчни часовници

очила

Аромати

Облекло

Канцеларски материали

Снимка: БГНЕС

Тези начинания са допринесли значително за неговата нетна стойност, позволявайки му да използва статута си на знаменитост в печеливши бизнес възможности.

Делон също се е възползвал от многобройни договори с известни брандове през цялата си кариера.