Защо Мадуро премести златото на Венецуела в Швейцария?

В продължение на пет години Венецуела е транспортирала по въздух 127 тона злато

Преди десет години Венецуела тайно е изпратила злато на стойност почти 4,7 милиарда швейцарски франка (5,05 милиарда евро) от резервите на южноамериканската страна с намерението да го претопи и продаде в международен мащаб. В продължение на пет години Венецуела е транспортирала по въздух 127 тона злато до Швейцария, което по-късно е проследено от швейцарските митници, които регистрират и отчитат целия внос и износ за страната.

Швейцария е водещ международен център за злато и по стойност е най-големият вносител и износител на злато в света, като данните на швейцарските митници показват огромни притоци и отливи през последните години.

От решаващо значение за страна като Венецуела, която се опитва да монетизира кюлчета от златните си резерви на Централната банка, е, че Швейцария е домакин на едни от най-големите рафинерии в света. Те включват Valcambi, PAMP и Argor-Heraeus, до голяма степен групирани в кантона Тичино, пише Euronews.

Рафинериите могат да топят и преработват метали в най-високия стандарт на международно търгуеми формати или кюлчета „Good Delivery“ и да предоставят документите и сертифицирането, които улесняват движението и продажбата на златото на световните пазари.

Швейцарското правителство не е публикувало данни за трансфера на злато от Венецуела преди това, в съответствие с наследството на федерацията за максимална финансова дискретност, което продължава да я прави привлекателна както за водещи бизнесмени, така и за автократично настроени лидери, търсещи място за съхранение или ликвидиране на активите си.

Швейцарската обществена радио- и телевизия SRF заяви, че правителството на Мадуро е изпратило злато в чужбина като „акт на отчаяние“, за да избегне фалит на държавата, продавайки част от кюлчетата и използвайки друга част като обезпечение за заеми и рефинансиране на дълга си.

По времето, когато Венецуела изпадна в фалит през 2017 г., страната вече беше ефективно изключена от нормално рефинансиране и остана без използваема твърда валута.

Политически документ от 2017 г. на Центъра за иновации в международното управление (CIGI) оцени финансова дупка от над 15 милиарда долара (12,84 милиарда евро) през тази година, като обслужването на облигационен дълг е около 12 милиарда долара (10,27 милиарда евро), като тя нараства до близо 20 милиарда долара (17,1 милиарда евро), ако се включат плащанията, свързани с Китай.

Венецуела имаше „значителна финансова дупка“ и „малко активи или политически възможности за нейното затваряне“, според докладите на CIGI, публикувани по времето, когато Мадуро превозваше злато по въздух до Швейцария. Приходите от износ на петрол, които бяха и продължават да бъдат основният източник на долари за държавата, се бяха сринали, като CIGI заявява, че „приходите от износ са крайно недостатъчни, за да покрият обслужването на облигационен дълг тази година“.

Според SRF, след претопяването, част от венецуелското злато вероятно е било транспортирано до други страни като Великобритания, която също е ключов международен център за търговия със злато, а Венецуела е продала голямо количество злато на Турция.

По това време вносът в Швейцария не е нарушавал никакви санкции. Подобни транзакции обаче сега биха били много малко вероятни, тъй като Федералният съвет затегна регулациите относно финансовите транзакции през 2018 г., след като влязоха в сила основните санкции срещу Венецуела, привеждайки се в съответствие с мерките на ЕС.

Така опитът за предотвратяване на суверенен фалит чрез прехвърляне на златни резерви в чужбина до голяма степен се провали. Още през 2017 г. Венецуела не беше в състояние да изпълни задълженията си и не можеше нито да изплати дълговете, нито да плати съответните лихви. Настоящият външен дълг на страната се оценява на до 170 милиарда долара (145,4 милиарда евро), което се равнява на два пъти годишното икономическо производство на страната, което я прави на практика фалирала.

