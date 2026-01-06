Бум на търсене на Nike Tech заради снимката на задържания Мадуро

Венецуелският президент без да иска се превърна в моден инфлуенсър

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка на Мадуро на 3 януари, след като беше заловен от американските сили, интернет детективите бързо идентифицираха облеклото - и оттогава не спират да говорят за него. На снимката Мадуро изглежда е облечен в сив полар Nike Tech.

След публикацията от 3 януари търсенията на „Nike Tech“ в Google рязко се увеличиха, според Google Trends.

Онлайн разговорите за линията спортно-обувни облекла също се увеличиха драстично в X, съобщи разузнавателната платформа PeakMetrics пред Business Insider. Nike Tech беше споменат в над 5000 публикации в X на ден между 3 и 5 януари, според PeakMetrics. Това е повече от средно около 325 публикации на ден, които се публикуваха от 1 ноември до 31 декември.

Снимка: БГНЕС

В TikTok потребителите публикуваха генерирани от изкуствен интелект версии на снимката и се подиграваха с модния избор. Някои потребители се пошегуваха, че това е нова кампания на Nike. Други направиха публикации, в които разбиха цената на цялото облекло, включително затъмнената маска за очи и покривалото за уши. Якето и спортните панталони струват общо над 200 долара.

Към понеделник сутринта моделът яке с цип Nike Tech от полар, с което Мадуро беше сниман, беше разпродаден на американския уебсайт на Nike в няколко размера. Nike отказа коментар.