BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1664 BGN
Петрол
60.89 $/барел
Bitcoin
$93,777.7
Свят Бум на търсене на Nike Tech заради снимката на задържания Мадуро

Бум на търсене на Nike Tech заради снимката на задържания Мадуро

Десислава Боцева

Венецуелският президент без да иска се превърна в моден инфлуенсър

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка на Мадуро на 3 януари, след като беше заловен от американските сили, интернет детективите бързо идентифицираха облеклото - и оттогава не спират да говорят за него. На снимката Мадуро изглежда е облечен в сив полар Nike Tech.

След публикацията от 3 януари търсенията на „Nike Tech“ в Google рязко се увеличиха, според Google Trends.

Анонимен

Онлайн разговорите за линията спортно-обувни облекла също се увеличиха драстично в X, съобщи разузнавателната платформа PeakMetrics пред Business Insider. Nike Tech беше споменат в над 5000 публикации в X на ден между 3 и 5 януари, според PeakMetrics. Това е повече от средно около 325 публикации на ден, които се публикуваха от 1 ноември до 31 декември.

Снимка: БГНЕС

В TikTok потребителите публикуваха генерирани от изкуствен интелект версии на снимката и се подиграваха с модния избор. Някои потребители се пошегуваха, че това е нова кампания на Nike. Други направиха публикации, в които разбиха цената на цялото облекло, включително затъмнената маска за очи и покривалото за уши. Якето и спортните панталони струват общо над 200 долара.

Към понеделник сутринта моделът яке с цип Nike Tech от полар, с което Мадуро беше сниман, беше разпродаден на американския уебсайт на Nike в няколко размера. Nike отказа коментар.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

