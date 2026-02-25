BGN → EUR
Свят „Знаем, че ще се случи“: Как Франция се готви за цунами

Свят

Десислава Боцева

Колко голям е рискът от цунами на европейсските брегове

Франция разработва амбициозен червен предупредителен план, който да активира действия в първите критични минути след земетресение, способно да предизвика цунами, предупреждават специалисти. Центърът за предупреждение срещу цунами, известен като CENALT, е основният орган, който поема отговорността за това и може един ден да спаси хиляди животи.

CENALT, разположен на север от Париж, е сърцето на френската система за наблюдение. Той работи непрекъснато 24/7, следейки данни от стотици сеизмографски станции. Основната му цел е да открие земетресение, което би могло да предизвика цунами, и да изпрати първичното предупреждение до властите в рамките на 15 минути след разпознаване на потенциална заплаха, пише Euronews.

Защо е важен този 15-минутен прозорец?

Според експертите, в западната част на Средиземно море цунами, предизвикано от силно земетресение (например край Алжир), може да достигне френското крайбрежие за около час и 15 минути, оставяйки много кратко време за реакция. Затова ранното предупреждение е от ключово значение.

Специалистите в центъра анализират подадените сигнали, определят епицентъра, магнитуда и потенциалния риск от цунами и дават първоначални оценки за височината и времето на пристигане на вълните. След това съобщенията се класифицират в три нива на заплаха — жълто, оранжево и червено.

Въпреки че Франция е далеч от най-често засегнатите райони като Тихия океан, страната не е изключена от опасността. В Средиземно море от началото на XX век са регистрирани близо 100 случая на цунами, което представлява около 10% от всички регистрирани вълни по света.

Най-застрашени са райони като Френската Ривиера (Кот д’Азур), където рискът най-често идва от възможни трусове край северното крайбрежие на Африка. И докато най-високите вълни вероятно няма да достигнат височина като в Япония или Чили, дори умерени вълни от 1–2 метра могат да причинят щети, наранявания или опасни условия за къпещи се и лодки.

Неслучайно френските общини по крайбрежието вече организират и евакуационни учения, а градове като Кан и Антиб инвестират в информационни системи за бърза комуникация с населението и туристите.

Специалистите също така подчертават, че повишаването на нивото на морета вследствие на климатичните промени може да направи бреговите зони още по-уязвими. Това налага развитието на модели, които да прогнозират вълните и техните ефекти в реално време — нещо като „прогноза за цунами“, подобно на метеорологичните прогнози, които вече използваме ежедневно.

