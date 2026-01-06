Анонимен "крипто комарджия" спечели 436 000 долара от залавянето на Мадуро

Имало ли е търговия с вътрешна информация?

Комарджия спечели близо половин милион долара от залавянето на президента на Венецуела точно преди официалното обявяване, което повдига въпроси дали някой е спечелил от вътрешна информация за операцията на САЩ, пише BBC.

Снимка: Reuters

Залозите на Polymarket, платформа за прогнози, задвижвана от криптовалути, че венецуелският президент Николас Мадуро ще бъде отстранен от власт до края на януари, рязко се повишиха в часовете преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да обяви в събота, че венецуелският лидер е бил заловен.

Един акаунт, който се е присъединил към платформата едва миналия месец и е заел четири позиции, всички свързани с Венецуела, е спечелил над 436 000 долара от първоначален залог от 32 537 долара. Самоличността на заложилия остава неясна. Акаунтът е анонимен и е идентифициран единствено чрез блокчейн адрес, съставен от букви и цифри.

Рязка промяна в пазарните очаквания

Данните на Polymarket показват, че в следобедните часове на петък, 2 януари, търговците са оценявали вероятността Мадуро да напусне властта на едва 6,5%.

Малко преди полунощ обаче този процент се е покачил до 11%, а в ранните часове на 3 януари е последвал рязък скок. Това сочи внезапна промяна в позициите непосредствено преди Доналд Тръмп да напише в социалната мрежа Truth Social, че Мадуро е в ареста на Съединените щати. Денис Келехър, главен изпълнителен директор на организацията Better Markets – безпартийна група за финансова реформа – заяви пред американския партньор на BBC, CBS:

„Този конкретен залог има всички белези на търговия, базирана на вътрешна информация.“

Няколко други потребители на Polymarket също са спечелили десетки хиляди долари от залози, свързани със залавянето на Мадуро.

Политически и регулаторни реакции

Снимка: Reuters

Случаят вече привлича вниманието на законодателите. Конгресменът Ричи Торес, демократ от Ню Йорк, внесе в понеделник законопроект, целящ да забрани на държавни служители да търгуват на пазари за прогнози, ако разполагат със „съществена непублична информация“, свързана със съответния залог.

Пазарите за прогнози станаха все по-популярни в САЩ през последните години. Платформи като Polymarket и Kalshi позволяват на потребителите да залагат на широк спектър от събития – от спортни резултати до политически процеси.

Водещите компании в сектора привлякоха стотици милиони долари в залози за изхода от президентските избори в САЩ през 2024 г. Индустрията беше подложена на засилен регулаторен контрол по време на администрацията на Джо Байдън, но получи значително по-благосклонно отношение при управлението на Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп-младши, син на президента, заема консултантски позиции в Kalshi и Polymarket.

Правен вакуум

Докато търговията с вътрешна информация е строго забранена на фондовите пазари, пазарите за прогнози са подложени на значително по-слаба регулация.

Говорител на Kalshi заяви, че платформата „изрично забранява търговията с вътрешна информация под каквато и да е форма, включително търговията на държавни служители на пазари за прогнози, свързани с правителствена дейност“.

