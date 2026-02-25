Цените на благородните метали отново нарастват

Текущата цена на среброто отбеляза триседмичен връх

Цената на златото прибави 1 процент по време на днешната азиатска търговия, възстановявайки се от вчерашния спад. Инвеститорите се насочват към благородните метали като сигурни активи на фона на несигурността около американските митническа политика след решението на Върховния съд на САЩ, което отмени редица тарифи, въведени от президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Текущата (спот) цена на златото нарасна с 1 процент до 5198 долара за тройунция към 07:34 часа българско време. Златото приключи предходната сесия с понижение от над 1 процент, тъй като инвеститорите реализираха печалби, след като по-рано през деня златото достигна триседмичен връх.

Американските фючърси на злато с доставка през април се повишиха с 0,8 на сто до 5217,30 долара за тройунция.

В същото време текущата цена на среброто отбеляза триседмичен връх, като се повиши с 3 процента днес до 89,92 долара за тройунция.

Цената на платината е нагоре с 3,6 процента до 2244,85 долара за тройунция, което е максимум от 5 февруари. Паладият съко поскъпна – с 2,4 на сто до 1811,37 долара за тройунция, което също е триседмичен връх.

Отварянето на китайския пазар след празниците по случай китайската Лунна Нова година, „наред с повишената несигурност по отношение на политиката в САЩ, поддържат привлекателността на златото и до известна степен и на среброто“, коментира финансовият анализатор на "Кепитъл.ком" (Capital.com) Кайл Родда.

Съединените щати въведоха във вторник 10-процентова глобална митническа ставка, но Вашингтон работи за увеличаването й до 15 процента, заяви представител на Белия дом, цитиран от БТА.

Междувременно представители на Управлението за федерален резерв на САЩ сигнализираха, че в краткосрочен план нямат намерение да променят политиката на централната банка по отношение на лихвените проценти.

Президентът на Банката за федерален резерв в Атланта Рафаел Бостик предупреди вчера, че САЩ може да бъдат изправени пред структурно по-висока безработица, а агресивните намаления на лихвите биха могли неволно да подхранят инфлацията, вместо да създадат работни места.

Очаква се Бостик да се пенсионира в края на мандата си, който приключва на 28 февруари 2026 година.

