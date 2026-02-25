Курсът на еврото и долара

Курсът на еврото се повиши спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута прибави 0,3 на сто спрямо нивото при закриването вчера до 1,1806 долара за едно евро.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1777 долара за евро.

Спрямо швейцарския франк еврото прибави 0,03 на сто до 0,9121 франка, спрямо британската лира 0,06 на сто до 0,8729 лири за евро, а спрямо йената - 0,23 на сто до 183,87 йени за евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN