Защо Чехия не приема еврото?

Страната има ангажимент да приеме еврото още от 2004 година

На 9 януари новото дясно популистко правителство на Андрей Бабиш заяви твърд ангажимент Чехия никога да не приеме еврото и вместо това да защити чешката крона и правото на плащане в брой, включително чрез промени в Конституцията. Това намерение е заложено в управленската програма на коалицията, в която участват ANO, „Автомобилисти за себе си“ и крайнодясната SPD. Още на първото си заседание правителството обяви, че няма да предприема никакви стъпки към въвеждане на еврото.

Реалните възможности това обещание да бъде изпълнено обаче са ограничени, пише DW. Кабинетът разполага със 108 депутати в Камарата на депутатите, докато за конституционни промени са необходими поне 120 гласа. Още по-голямо препятствие представлява Сенатът, където управляващите имат подкрепата на едва 15 от 81 сенатори и също е нужно мнозинство от три пети. Така парламентарната аритметика превръща намерението по-скоро в политическа декларация, отколкото в осъществим план, въпреки че президентът Петър Павел няма право на вето върху конституционни актове.

Именно като политически жест определя инициативата главният редактор на независимия портал Hlidaci Pes Роберт Брестан. Според него тя изразява негласна съпротива срещу еврото и по-широко срещу Европейския съюз, най-вече от страна на крайнодясната SPD, чиито избиратели реагират положително на подобни послания. Брестан подчертава, че шансът чешката крона да бъде закрепена в Конституцията е минимален, тъй като коалицията не разполага с необходимата подкрепа нито в долната, нито в горната камара на парламента.

В този контекст правото на плащане в брой също придобива силно символично значение. Темата често се използва от популистки и крайнодесни формации в Европа като знак на съпротива срещу засилващата се дигитализация и опасенията от държавен контрол. В тези среди кешът се възприема като гаранция за лична свобода и защита от „налагана отгоре“ дигитална система. В действителност обаче правото да се плаща в брой в Чехия никога не е било отменяно – то вече е уредено в действащото законодателство, а отказът на търговци да приемат кеш по принцип е незаконен. Парадоксално е, че по-често проблемът е обратният – отказ от картови плащания, въпреки че чехите са сред най-дигитално ориентираните общества и масово използват смартфони и мобилни приложения за разплащане.

На този фон дебатът за еврото остава дълбоко чувствителен. Чехия се ангажира да приеме единната европейска валута още с присъединяването си към ЕС през 2004 г., но повече от две десетилетия всички правителства отлагат това решение. С кабинета на Бабиш перспективата за членство в еврозоната се отдалечава още повече. Огромното мнозинство от чешките граждани продължава да се противопоставя на еврото, водено от страхове за покачване на цените, загуба на суверенитет и спомени от минали кризи в еврозоната, както и от традиционния чешки евроскептицизъм.

Макар значителна част от чешкия бизнес да подкрепя приемането на еврото и дори да го използва в международните си сделки, влиянието му върху политическите решения остава ограничено. Опасенията от обществена реакция правят темата неудобна както за политиците, така и за бизнеса. Президентът Петър Павел призова поне за открит обществен дебат за ангажимента на страната към еврото, но засега този призив остава без реален политически ефект.

