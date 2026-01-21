Най-добрите модели на Motorola, които може да си купите

Това са най-добрите модели

Повечето от нас помнят старите модели на Motorola, които са извести със своята издръжливост, но въпреки че да притежаваш Motorola може да звучи старомодно, компанията се е превърнала в една от най-бързоразвиващите се мобилни компании в света. Нейните сгъваеми смартфони Razr са номер едно в категорията сгъваеми телефони в Северна Америка. Компанията също така експериментира с цветни Android телефони и забавни текстури, което кара устройствата ѝ да се открояват от морето от скучни стъклени телефони.

Ако искате да си купите телефон от тази марка, ето кои са най-добрите модели, според ревю на Wired:

Най-добрият телефон Motorola

Razr Ultra е най-добрата причина да изберете телефон на Motorola пред телефони като Samsung, Apple и Google. Той е впечатляващ модел, не само защото е компактен сгъваем телефон, но и защото Motorola го предлага в няколко стилни и елегантни дизайна. Има Mountain Trail, който използва дървесина от устойчиви източници; Scarab, първото използване на Alcantara в смартфон; Rio Red, вдъхновено от кожа покритие; и Cabaret, което е на допир като сатен. Трудно ще намерите телефон, който изглежда толкова модерен в днешно време.

Специфики:

Външен дисплей: 4-инчов, 165-Hz LTPO, pOLED

Вътрешен дисплей: 7-инчов, 165-Hz LTPO, AMOLED

Процесор и RAM памет: Snapdragon 8 Elite с 16 GB RAM

Памет: опции от 512 GB и 1 TB

Батерия: 4700 mAh

Камери: 50-MP основна камера, 50-MP ултраширокоъгълна, 50-MP селфи камера

Актуализации (от датата на производство): Три актуализации на операционната система, 4 години актуализации на сигурността

Екстри: 68-ватово кабелно зареждане, 30-ватово безжично зареждане, IP48, отключване с пръстов отпечатък, Gorilla Glass Ceramic, заснемане на видео с Dolby Vision

Цветове: Рио червено, Скарабей, Планинска пътека, Кабаре

Най-добрият евтин сгъваем телефон

Хубавият телефон не винаги означава, че е скъп. Razr 2025 печели наградата „Най-подобрен“, защото производителността най-накрая не е толкова накъсана, колкото при предишните модели. Имайте предвид, че все още ще засича тук-там, но това вече не е определящ аспект на този телефон. Моят опит с него не беше съществено различен от Razr Ultra – животът на батерията е приблизително същият, издържа цял ден при средна употреба, а екраните са хубави и ярки, дори и да са малко по-малки.

Камерите са слабото му място в сравнение с Ultra. Можете да получите някои хубави снимки, но те ще се затрудняват повече при сцени с висок контраст, ще изглеждат зърнести при слаба светлина и ще се усещат малко по- обработени . Тоновете на кожата и цветовете също не са толкова точни, колкото при по-скъпия модел, а видеозаснемането е забележимо по-лошо. И все пак, като се има предвид цената от 700 долара за сгъваем смартфон (често на промоция за 600 долара), това е невероятна стойност, като същевременно успява да изглежда великолепно.

Специфики:

Външен дисплей: 3,6-инчов pOLED, LTPS, 90 Hz

Вътрешен дисплей: 6,9-инчов AMOLED, LTPO, 120 Hz

Процесор и RAM памет: MediaTek Dimensity 7400X с 8 GB

Памет: 256 GB

Батерия: 4500 mAh

Камери: 50-MP основна камера, 13-MP ултраширокоъгълна, 32-MP селфи камера

Актуализации (от датата на производство): Три актуализации на операционната система, 4 години актуализации на сигурността

Екстри: 30W кабелно зареждане, 15-ватово безжично зареждане, IP48, сензор за пръстови отпечатъци

Цветове: Пролетна пъпка, Гибралтарско море, Парфе розово, Най-светло небе

Най-добрият телефон Moto G

Moto G Stylus 2025 е най-добрият телефон Moto G в момента, което може би е даденост, като се има предвид, че е най-скъпият модел в семейството. Въпреки това, за $400 (обикновено се продава под $300), това е един от най-добрите смартфони на пазара по отношение на съотношението цена-качество. Както подсказва името, той се предлага с вграден стилус - единственият друг телефон с тази функция е Galaxy S25 Ultra на Samsung за $1300 .

Това е тънък и красиво син телефон. Майка ми каза, че изглежда добре. Дори непознат ме спря да ме попита какъв телефон използвам! Синият цвят Surf the Web наистина се откроява с веганския кожен гръб, въпреки че можете да го получите и в по-приглушен цвят Гибралтарско море. Ще забележите жак за слушалки отдолу, рядкост в днешния смартфонен климат, и ще отворите слота за SIM карта, за да намерите място за добавяне на microSD карта, друга бързо изчезваща функция . Motorola включва и 256 GB памет, което е приятно увеличение в сравнение с по-скъпите смартфони, които предлагат само 128 GB.

Получавате 120-Hz AMOLED 6,7-инчов екран, който е достатъчно ярък при слънчево време, и задоволителна, безпроблемна работа с чипсета Snapdragon 6 Gen 3. Може да не се усеща най-бързият, но това е най-плавно работещият Moto G; рядко съм виждал накъсани анимации в интерфейса. Като стана дума, в операционната система Android 15 има доста bloatware приложения , но те са лесни за деинсталиране.

Специфики:

Дисплей: 6,7-инчов, 120-Hz AMOLED

Процесор и RAM памет: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с 8 GB RAM

Памет: 256 GB

Батерия: 5000 mAh

Камери: 50-MP основна камера, 13-MP ултраширокоъгълна, 32-MP селфи камера

Актуализации (от датата на производство): Две актуализации на операционната система, 3 години актуализации на сигурността

Екстри: Qi безжично зареждане, IP68, отключване с пръстов отпечатък, жак за слушалки, microSD, eSIM

