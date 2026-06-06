Цените в Турция скочили с над 800% за 7 години

Турция продължава да се нарежда сред държавите с най-висока инфлация

Турция продължава да се нарежда сред държавите с най-висока инфлация в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като темпът на поскъпване в страната значително надвишава средните стойности за организацията, съобщава турското издание „Karar“, позовавайки се на данни за индекса на потребителските цени (ИПЦ) за април 2026 г.

Според публикуваната информация годишната инфлация в Турция се е ускорила от 30,9% през март до 32,4% през април. В същото време средното равнище на инфлация в страните от ОИСР остава 4,4%, което означава, че ръстът на потребителските цени в Турция е приблизително седем пъти по-висок от средния за организацията, пише БГНЕС.

Данните показват още, че натрупаното увеличение на потребителските цени в Турция от декември 2019 г. насам е достигнало 814,5%, което подчертава продължаващия натиск върху домакинствата и покупателната способност на населението.

Изданието отбелязва, че въпреки усилията на властите за овладяване на инфлационните процеси, страната продължава да се откроява с едни от най-високите нива на поскъпване сред развитите икономики.