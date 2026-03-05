Задава ли се стагфлация в еврозоната?

Ето какво казва управителят на „Бундесбанк“

Продължителни военни действия в Близкия изток може да доведат до ситуация в еврозоната, наподобяваща стагфлация - със слаб икономически растеж и продължаващо покачване на цените. За това предупреди днес Йоахим Нагел, управител на „Бундесбанк“ (германската централна банка) и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ).

„Икономическите последици от войната (срещу Иран) силно зависят от продължителността на конфликта“ и в момента се проявяват предимно като покачващи се цени на петрола и газа, заяви Йоахим Нагел по време на годишната пресконференция на централната банка на Германия.

„Ако цените на енергията останат високи за продължителен период, това би довело до по-силна инфлация и забавяне на икономическата активност в еврозоната“, предупреди той.

В същото време Нагел добави, че ако военните действия в Близкия изток „приключат бързо с политическо споразумение и минимални щети по енергийната инфраструктура в региона, цените на енергията скоро биха могли да се понижат“, като последиците за инфлацията биха били краткотрайни и ограничени, пише БТА.

Относно паричната политика в еврозоната, тъй като спекулациите за ново повишаване на лихвените проценти се възобновяват, Нагел заяви, че ЕЦБ ще трябва да прецени „дали ръстът на цените се дължи на временни проблеми с доставките, които са краткосрочни, или на трайни фактори, заради които е необходимо да се реагира“.

През 2022 г. рязкото поскъпване на енергията предизвика вторични ефекти и доведе до инфлация от над 10 на сто през есента на същата година. „Ето защо оставаме бдителни по този въпрос“, добави Нагел.

Европейската централна банка, която ще продеве заседание по паричната политика след две седмици, ще трябва да обсъди ситуацията и ще разполага с нови икономически прогнози, за да вземе решение.

По-рано днес Франсоа Вилроа дьо Гало, управител на „Банк дьо Франс“ (Banque de France) и член на Управителния съвет на ЕЦБ, посочи, че през 2022 г. инфлацията след пандемията от КОВИД-19 се отрази на почти всички суровини, докато през тази година поскъпването на цените засега засяга само отделни енергийни продукти, поради което той не смята, че има основание към този момент Европейската централна банка да повишава лихвите, въпреки че ситуацията според него е „сериозна“.

Междувременно „Бундесбанк“ отчете днес загуба в размер на 8,6 милиарда евро за 2025 г., което е по-малко от половината от рекордните 19 милиарда евро през 2024 г., но остава втората по големина загуба в историята на институцията, допълва ДПА. Натрупаните загуби достигат 27,8 милиарда евро, като банката приключва седма поредна година с отрицателен резултат.

Йоахим Нагел посочи, че финансовите тежести са временни и бъдещи печалби ще се използват за покриване на загубите без външна помощ. „Банката може да изпълнява всички свои задачи, въпреки натрупаните загуби. „Бундесбанк“ все още разполага със стабилен баланс“, каза Нагел.

Основната цел на централните банки не е да печелят, а да гарантират ценова стабилност и стабилна валута, заяви той.

