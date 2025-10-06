"Пари под матрака": Кои страни използват най-много кеш?

Само един от всеки петима посочва парите в брой като по-безопасни

Употребата на кеш в Европа започва да намалява, въпреки това повече от половината от всички плащания все още се извършват с банкноти.

Тъй като все повече хора се обръщат към дигитални плащания в Европа, делът на транзакциите с пари в брой намалява, въпреки че банкнотите все още играят значителна икономическа роля.

В еврозоната малко над половината от всички транзакции (52%) са били платени в брой през 2024 г., според проучване на ЕЦБ сред 40 000 участници. Въпреки това този дял е много по-нисък, когато се разглежда по стойност – възлиза на 39% от транзакциите, съобщава Euronews.

Плащане в брой в ЕС

Снимка: iStock

В 14 от 20 страни от еврозоната, плащанията в брой са най-често използваният метод на плащане и съставляват между 45% и 55% от транзакциите в около половината от страните. Сравнявайки страните от еврозоната, използването на пари в брой варира от 22% в Нидерландия до 67% в Малта.

Южна и Източна Европа остават особено доминиращи в кеша, като Италия отчита общо 61%, Испания - 57%, а Словения - 64%.

Северна и Западна Европа, включително Нидерландия (22%), Финландия (27%), Люксембург (37%), Белгия (39%) и Франция (43%), са по-дигитализирани, като използването на пари в брой вече е маргинално в някои страни.

Сред четирите най-големи икономики на ЕС, Франция е единствената държава под средното за еврозоната от 52%, докато Германия е малко над това, с 53%.

Използване на парични средства в стойността на плащанията

По стойност, парите в брой са имали дял от 39% в еврозоната, вариращ от 17% в Нидерландия до 59% в Литва.

Висока зависимост от пари в брой, като над 50% от общите разходи са направени в брой, се наблюдава не само в Литва, но и в Словакия (56%), Словения (56%), Австрия (56%), Малта (54%) и Хърватия (51%).

Италия (49%), Португалия (47%), Испания (45%), Ирландия (44%), Кипър (43%) и Гърция (42%) попадат в средния диапазон на зависимост от паричните средства по стойност.

В шест държави делът на плащанията в брой е 35% или по-малко: Нидерландия (17%), Финландия (28%), Люксембург (29%), Германия (30%), Франция (34%) и Белгия (35%).

Докато Литва е на най-високо ниво, Латвия е с 36% — което показва големи разлики дори между съседните страни.

Картите доминират при плащания над 50 евро

Снимка: iStock

Германия също изглежда много различна от Австрия по отношение на използването на пари в брой, въпреки културните сходства. Банкнотите все още са популярни в Австрия, докато Германия започва да приема дигиталните плащания.

Тези резултати показват, че по отношение на паричната стойност, паричните средства все още са важни в Централна, Източна и Южна Европа, докато Северна и Западна Европа разчитат много повече на цифрови плащания.

ЕЦБ също така установи, че плащането в брой е най-често използваният метод за покупки на малка стойност, въпреки че картите се използват най-често за плащания над 50 евро.

Защо хората използват пари в брой?

Основното предимство е, че „парите в брой са анонимни и защитават поверителността“ (41%), следвано от „парите в брой правят хората по-наясно с разходите си“ (35%) и „транзакциите в брой се уреждат незабавно“ (30%).

Други 28% от анкетираните са заявили, че използват пари в брой, защото се приемат в повече ситуации, докато около един на всеки петима е посочил, че използването на пари в брой е по-лесно или по-бързо. Само 18% са посочили използването на пари в брой като по-безопасно.

Различия могат да се направят и по възрастови граници, тъй като по-младите клиенти обикновено се чувстват по-комфортно с дигиталните методи на плащане. Данните показват, че потребителите под 40 години са използвали пари в брой за по-малко от 50% от транзакциите си, докато лицата на 65 и повече години са извършили 57% от плащанията си с пари в брой.

