България без кеш: POS устройствата растат с 50%, банкоматите се топят

От години говорим за дигитализация на плащанията. Употребата на кеш м Европа започва да намалява, въпреси тово повече от половината от всички плащания се извършват с банкноти. Годишни данни от статистиката на плащания за България от периода 2014 г. – 2025 г., цитирани от БНБ, показват че през последните няколко години у нас плащанията с карта стават все по-голям брой.

Бавно, почти незабележимо, навикът да ровим за банкнота в портфейла отстъпва място на звука „бип“ от POS терминала.

Според последните данни от статистиката на плащанията, броят на дебитните карти в обращение е преминал 7,2 милиона, а кредитните карти доближават 1,4 милиона. За пет години това е ръст от близо 15%, но по-важното е, че тези карти вече се използват ежедневно, а не само „когато няма кеш“.

В същото време банкоматите намаляват – от около 5250 през 2020 г. до малко над 5000 през 2024 г. Не защото хората имат по-малко пари, а защото ги теглят по-рядко.

POS терминалите обаче се множат – вече над 163 хиляди, което е скок от близо 50% за пет години.

Какво се случва зад цифрите?

Електронните преводи, онези дигитални пътеки, по които парите пътуват от сметка до сметка, експлодират. През 2024 г. техният обем надхвърля 1,3 трилиона лева. Вътрешните преводи в страната доминират, но международните трансакции растат с впечатляващ темп – почти тройно увеличение за пет години.

Финансовите експерти виждат в това преминаване от навик към култура – култура на удобството, проследимостта и прозрачността. Българинът свиква да плаща „с едно движение“ – дали през телефона, уебсайт или карта, няма значение.

Тенденцията е ясна: все по-малко банкомати, все повече карти и POS устройства. Финансовата инфраструктура на страната вече се пренастройва към свят, в който „плащаш с едно докосване“.

