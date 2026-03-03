Акциите на туристическите компании се сринаха

Кои летища са най-засегнати?

Акциите на редица компании от туристическия сектор се понижиха рязко на фона на задълбочаващия се конфликт между САЩ, Израел и Иран. Това предизвика сериозни сътресения във въздушния трафик по света, затваряне на ключови хъбове в Близкия изток и рязък скок в цените на петрола, предаде Reuters.

Летищата в региона, сред които тези в Dubai и Doha, останаха затворени трети пореден ден, което остави десетки хиляди пътници блокирани. Цената на петрола се повиши със 7% и достигна най-високите си стойности от месеци, след като Иран и Израел засилиха взаимните атаки, довели до повреди по танкери и нарушения в доставките от региона.

Последиците от кризата се усетиха от пътници по целия свят. През 2024 г. Дубай беше най-натовареното международно летище с 92 милиона пътници, сочат данни на Airports Council International, изпреварвайки Heathrow Airport с 13 милиона пътници. Летището в Доха заема десето място в класацията, цитира БНР.

На борсите акциите на TUI, най-големия туристически оператор в Европа по пазарен дял, поевтиняха със 7% в началото на търговията. Книжата на International Airlines Group – собственик на няколко авиокомпании, включително British Airways – спаднаха с 9%. Акциите на Lufthansa и Air France-KLM също загубиха по 7%, а тези на Accor и Carnival Corporation & plc отчетоха значително понижение.

Анализаторите определят като основни фактори за натиска върху авиокомпаниите по-високите разходи за гориво, отменените полети и допълнителните разходи по пренасочване, въпреки че повечето превозвачи са хеджирали част от горивото си, за да ограничат ефекта от резките ценови колебания. Засегнати бяха и азиатски авиокомпании като ANA Holdings, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, AirAsia, China Airlines и EVA Airways, чиито акции поевтиняха с поне 4%.

Индийските авиокомпании са особено уязвими заради интензивните си разписания до Близкия изток, обслужващи мигрантски работници, както и поради забраната да използват въздушното пространство на Пакистан при полети до и от Европа. Air India отмени полетите си между Индия и Цюрих, Копенхаген и Бирмингам, както и до Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Израел и Катар, като съобщи, че полетите до Ню Йорк и летище Нюарк в Ню Джърси ще извършват междинно кацане в Рим за зареждане.

