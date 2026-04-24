За първи път от 110 г.: Известна марка шоколад съкращава работни места

През последните месеци цената на какаото отбеляза рязък спад

За първи път от 110-годишната си история известният германският производител шоколад на Ritter Sport ще съкрати работници. Това се случва след слаби финансови резултати през миналата година, съобщи компанията, цитирана от БТА.

Натиск върху бизнеса

Съкращенията ще засегнат централата на компанията във Валденбух, близо до Щутгарт, като ще бъде премахната приблизително всяка десета позиция. Очаква се да бъдат съкратени около 70 административни длъжности.

Основен натиск върху бизнеса оказват повишените разходи за суровини, особено какао, както и за енергия и опаковки. В същото време компанията отчита и „значителен спад в потребителското търсене“.

Колко души работят в производството?

Компанията има около 1900 служители по света, вече беше обявила намерения за оптимизиране на разходите. Около 1000 души работят в централата, от които малко над 600 са в администрацията.

Въпреки ръста на приходите, компанията е излязла на загуба през 2025 г., като оперативната печалба остава значително под очакванията. Приходите са нараснали с около 17,7 на сто до 712 милиона евро спрямо 605 милиона евро година по-рано, показват предварителни данни.

Ръстът на оборота се дължи основно на увеличението на цените на шоколадовите изделия, което е компенсирало спада в обемите на продажбите. Поскъпването на какаото през последните години, на фона на слаби реколти в Западна Африка, причинени от растителни болести и екстремни метеорологични условия, принуди производителите да прехвърлят по-високите разходи върху крайните потребители.

В Германия цената на един шоколадов продукт през март е била средно със 71%-висока спрямо 2020 г.

През последните месеци обаче пазарните цени на какаото отбелязаха рязък спад вследствие на по-добри реколти, което накара част от производителите да започнат понижаване на цените.