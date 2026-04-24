Технологичен гигант съкращава 8000 служители заради AI

Съкращенията ще влязат в сила на 20 май

Meta съкращава 8000 служители и остава хиляди други позиции незаети следващия месец, търсейки по‑висока производителност, докато инвестира мащабно в изкуствен интелект, заяви източник пред АФП. Ходът идва в момент, когато съоснователят и изпълнителен директор Марк Зукърбърг прави разработването на „свръхинтелигентност“ приоритет в надпреварата срещу конкуренти като Амазон, Google, Майкрософт и OpenAI, пише БГНЕС.

През януари Мета отчете тримесечни приходи, надхвърлящи пазарните очаквания, но разходите възлязоха до 35,15 млрд. долара – увеличение от 40 % спрямо същия период преди година. Капиталовите разходи, включително центрове за данни за захранване на изкуствения интелект, бяха 22,14 млрд. долара за тримесечието. Компанията предвижда капиталови разходи в диапазона от 115 – 135 млрд. долара за тази фискална година.

Повечето анализатори смятат, че Мета ще извлече възвръщаемост от инвестициите чрез подобряване на ефективността на рекламата и създаване на нови възможности, като интелигентните очила чрез партньорство с EssilorLuxottica, производител на Ray‑Ban. Анализаторът от Wedbush Дан Айвс прецени, че повече съкращения може да предстоят тази година като част от стратегия за използване на изкуствения интелект за автоматизиране на задачи, които някога изискваха големи екипи.