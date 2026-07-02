Wizz Air пуска платформа за организирано пътуване

Авиокомпанията вече има пакети за полети с нощувки и трансфер

Иска ви се да избягате някъде следващия месец? Имате ограничен бюджет, не сте сигурни точно къде искате да отидете, но знаете, че искате море. Може би мечтаете за слънчевите плажове на Канарските острови и Египет, но мисълта за часовете, прекарани в търсене на самолетни билети, съчетаване на часове, избиране на хотели и уреждане на трансфери, направо ви отказва.

Е, време е да забравите за десетките отворени табове в браузъра и главоболието от логистиката. Лидерът на авиационния пазар у нас, Wizz Air, току-що обяви революционна стъпка, която обещава да промени начина, по който пътуваме. От днес официално стартира WIZZ Holidays, интелигентна платформа, задвижвана от мощен изкуствен интелект (AI), която събира цялото ви пътуване в една-единствена резервация.

Пътуване без усилия

Вместо готови, скучни шаблони, изкуственият интелект на платформата позволява на пътниците сами да дирижират приключението си, но без никакви усилия. Най-голямото предимство? Възможността за планиране на маршрути до няколко дестинации едновременно (multi-city). Вече можете да комбинирате няколко града в рамките на едно пътуване, да сменяте различни видове транспорт и места за настаняване, а AI системата се грижи за перфектното стиковане на отделните връзки.

Накъде и кога? AI знае най-добре

Платформата идва с няколко ключови функции, които бързо ще я превърнат в любим инструмент на модерния пътешественик:

Търсене, което ви разбира : Вместо сухи дати и кодове на летища, можете просто да напишете „Италия“, „Египет“ или „каране на ски“. Изкуственият интелект моментално ще ви предложи персонализирани опции, съобразени с вашия бюджет.

: Вместо сухи дати и кодове на летища, можете просто да напишете „Италия“, „Египет“ или „каране на ски“. Изкуственият интелект моментално ще ви предложи персонализирани опции, съобразени с вашия бюджет. Функцията „Навсякъде и по всяко време“: Идеална за спонтанните натури. Ако просто искате да избягате, системата ще ви покаже най-горещите и изгодни оферти в цялата глобална мрежа на авиокомпанията.

Идеална за спонтанните натури. Ако просто искате да избягате, системата ще ви покаже най-горещите и изгодни оферти в цялата глобална мрежа на авиокомпанията. По-ниски цени в пакет: Интегрирането на полет, хотел и трансфер в обща резервация отключва ексклузивни цени, което излиза значително по-евтино, отколкото ако резервирате всяка услуга поотделно.

Новата платформа вече е активна. Изглежда, че следващото ни голямо европейско приключение е само на едно AI търсене разстояние.