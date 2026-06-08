Топ авикомпания у нас пуска интернет на борда

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Идва ли краят на самолетния режим?
Пътуването със самолет винаги е означавало едно – поне час без никаква свързаност със света. Спешни съобщения, неизпратени имейли, прекъсната връзка с близки хора. Особено при пътуване с нискотарифна авиокомпания, излитането е равно на изчезване. Това обаче се променя.
Най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, Wizz Air, обяви внедряването на интернет от Starlink в цялата си флотилия през 2027 г. Компанията ще се превърне в първата европейска ултранискотарифна авиокомпания, която предлага напредналата технология на Starlink за интернет на борда на милиони пътници, съобщават от компанията.
Авиокомпанията иска да сложи край на „самолетния режим“ и дигиталната изолация. Това означава, че пътниците ще могат да се наслаждават на високоскоростен, надежден интернет с ниска латентност на 30 000 фута височина. Очаква се всеки самолет от ново поколение на Wizz Air да бъде оборудван с технологията Starlink.
„Ултранискотарифното пътуване винаги е било с цел да прави възможностите достъпни за повече хора“, заяви Иън Малин, главен търговски директор на Wizz Air.
„През 2027 г. пренасяме тази философия и в космическата ера. Нашите пътници вече не трябва да избират между достъпни цени и надежден интернет на борда, за да останат свързани с хората, работата и моментите, които имат най-голямо значение.
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