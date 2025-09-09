Всеки трети отговор на най-популярните AI чатботове съдържа невярна информация

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Нов доклад установи, че популярните AI чатботове, включително моделите на OpenAI и Meta, отговарят с фалшива информация във всеки трети отговор.
Проучването на американската компания Newsguard показва, че десетте най-популярни чатбота вече не отказват отговор, когато нямат достатъчно информация, което води до ръст на неверните твърдения спрямо 2024 година.
Най-голям дял грешни отговори е отчетен при Pi на Inflection AI – 57% и Perplexity AI – 47%.
Популярни модели като ChatGPT на OpenAI и Llama на Meta разпространяват фалшива информация в около 40% от отговорите си, докато Copilot на Microsoft и Le Chat на Mistral са около средното ниво – 35%.
Най-нисък процент грешки имат Claude на Anthropic – 10% и Gemini на Google – 17%.
При Perplexity най-сериозното увеличение на неверни отговори – от 0% през 2024 г. до 46% през август 2025 г. Докладът не посочва конкретна причина.
При Mistral нивата остават стабилни – 37% и през 2024, и през 2025 г. В отделен доклад на френския вестник Les Echos се посочва, че Mistral повтаря невярна информация за Франция, президента Еманюел Макрон и съпругата му Брижит в 58% от случаите на английски и 31% на френски.
Всичко това идва въпреки нови партньорства и обещания за безопасност. OpenAI твърди, че последният ChatGPT-5 е „устойчив на халюцинации“, а Google обяви, че Gemini 2.5 може „да обмисля отговорите си предварително за по-висока точност“.
Въпреки това Newsguard заключава, че моделите „продължават да се провалят в същите области, както преди година“.
