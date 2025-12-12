BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66965 BGN
Петрол
61.54 $/барел
Bitcoin
$92,698.7
Последвайте ни
1 USD
1.66965 BGN
Петрол
61.54 $/барел
Bitcoin
$92,698.7
БГ Бизнес Над 41 млн. души в ЕС живеят в студени домове, България е сред най-засегнатите страни

Над 41 млн. души в ЕС живеят в студени домове, България е сред най-засегнатите страни

bTV Бизнес екип

Основната причина за енергийната бедност са ниските доходи

Над 41 милиона души в Европейския съюз не могат да си позволят да отопляват домовете си адекватно, като България и Гърция са с най-висок дял на енергийна бедност — по 19% от населението. Данните на Евростат показват, че проблемът се е задълбочил след енергийната криза, предизвикана от руската инвазия в Украйна, предаде Euronews.

Жилището е социално право, но реалността за милиони европейци остава живот в студ, който носи не само дискомфорт, но и сериозни рискове за здравето. Според изследванията ниските температури в дома увеличават опасността от инсулти, респираторни инфекции и инциденти, свързани с намалена физическа сръчност.

Онлайн покупките на винетки с банков превод няма да са възможни в тези дати

В рамките на ЕС делът на хората, които не могат да поддържат домовете си топли, варира значително — от 2,7% във Финландия до 19% в България и Гърция. Ако се включат страните кандидатки за членство и държавите от ЕАСТ, разликите стават още по-драстични — от 0,7% в Швейцария до 33,8% в Албания, като Северна Македония също се откроява с над 30%.

Турската лира отбеляза исторически срив спрямо еврото

Най-голям брой засегнати в абсолютни стойности се отчита в Турция — 12,9 милиона души през 2024 г., въпреки че страната е сред тези с най-ниски цени на природния газ и електроенергията в Европа. Следват Испания с 8,5 млн. души и Франция с 8,1 млн., а в Германия и Италия броят на хората в енергийна бедност надхвърля по 5 млн. души.

Според Европейската комисия основните причини за енергийната бедност са ниските доходи, високият дял на разходите за енергия в семейния бюджет и лошата енергийна ефективност на сградите. Комисията отчита, че пандемията от COVID-19, последвалото поскъпване на енергията и войната в Украйна са влошили ситуацията за много европейци.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата