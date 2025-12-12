Над 41 млн. души в ЕС живеят в студени домове, България е сред най-засегнатите страни

Основната причина за енергийната бедност са ниските доходи

Над 41 милиона души в Европейския съюз не могат да си позволят да отопляват домовете си адекватно, като България и Гърция са с най-висок дял на енергийна бедност — по 19% от населението. Данните на Евростат показват, че проблемът се е задълбочил след енергийната криза, предизвикана от руската инвазия в Украйна, предаде Euronews.

Жилището е социално право, но реалността за милиони европейци остава живот в студ, който носи не само дискомфорт, но и сериозни рискове за здравето. Според изследванията ниските температури в дома увеличават опасността от инсулти, респираторни инфекции и инциденти, свързани с намалена физическа сръчност.

В рамките на ЕС делът на хората, които не могат да поддържат домовете си топли, варира значително — от 2,7% във Финландия до 19% в България и Гърция. Ако се включат страните кандидатки за членство и държавите от ЕАСТ, разликите стават още по-драстични — от 0,7% в Швейцария до 33,8% в Албания, като Северна Македония също се откроява с над 30%.

Най-голям брой засегнати в абсолютни стойности се отчита в Турция — 12,9 милиона души през 2024 г., въпреки че страната е сред тези с най-ниски цени на природния газ и електроенергията в Европа. Следват Испания с 8,5 млн. души и Франция с 8,1 млн., а в Германия и Италия броят на хората в енергийна бедност надхвърля по 5 млн. души.

Според Европейската комисия основните причини за енергийната бедност са ниските доходи, високият дял на разходите за енергия в семейния бюджет и лошата енергийна ефективност на сградите. Комисията отчита, че пандемията от COVID-19, последвалото поскъпване на енергията и войната в Украйна са влошили ситуацията за много европейци.

